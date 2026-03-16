Đề xuất 4 mức kỷ luật viên chức, có thể giảm nhẹ nếu tự nhận lỗi

Thu Hằng
16/03/2026 11:31 GMT+7

Dự thảo nghị định mới về xử lý kỷ luật viên chức đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến với nhiều quy định đáng chú ý. Trong đó, viên chức có thể được xem xét giảm nhẹ kỷ luật nếu chủ động nhận trách nhiệm, hợp tác làm rõ sai phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, nộp lại tài sản tham nhũng.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức, trong đó làm rõ các hành vi vi phạm, mức độ hậu quả và các hình thức kỷ luật áp dụng.

Nhiều quy định mới trong xử lý kỷ luật viên chức

Một trong những điểm đáng chú ý là dự thảo bổ sung quy định về tình tiết giảm nhẹ khi xem xét xử lý kỷ luật đối với viên chức vi phạm.

Theo dự thảo, viên chức có thể được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật nếu chủ động báo cáo hành vi vi phạm của mình, tự giác nhận trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm và đề xuất hình thức kỷ luật tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm trước hoặc trong quá trình kiểm tra, giám sát.

Ngoài ra, việc chủ động cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu và phản ánh đầy đủ, trung thực về những người cùng vi phạm cũng được xem là tình tiết giảm nhẹ. Quy định này nhằm khuyến khích sự hợp tác của viên chức trong quá trình làm rõ sai phạm, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động công vụ.

Một số tình tiết khác cũng được đưa vào dự thảo như việc viên chức tự chấm dứt hành vi vi phạm, tích cực tham gia ngăn chặn hành vi sai phạm, hoặc tự giác nộp lại tài sản tham nhũng, bồi thường thiệt hại và khắc phục hậu quả do mình gây ra.

Một điểm mới khác là quy định về việc hủy bỏ quyết định xử lý kỷ luật đã thi hành trong trường hợp có thay đổi liên quan đến trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, nếu viên chức đã thi hành xong quyết định kỷ luật nhưng sau đó có quyết định của cơ quan có thẩm quyền xác định họ được loại trừ hoặc miễn trách nhiệm hình sự thì cơ quan xử lý kỷ luật sẽ ban hành quyết định hủy bỏ quyết định kỷ luật trước đó và xóa hình thức kỷ luật đã ghi trong lý lịch viên chức.

Dự thảo cũng quy định rõ các trường hợp viên chức bị xem xét xử lý kỷ luật. Trong đó bao gồm các hành vi vi phạm quy định của Đảng và pháp luật liên quan đến hoạt động nghề nghiệp; vi phạm nghĩa vụ của viên chức; thực hiện những việc viên chức không được làm; vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp tại công sở hoặc trong giao tiếp với người dân.

4 hình thức kỷ luật viên chức

Theo dự thảo, có 4 hình thức kỷ luật đối với viên chức, gồm: khiển trách, cảnh cáo, cách chức (đối với viên chức quản lý) và buộc thôi việc. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra, cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp.

Ngoài việc chịu kỷ luật, viên chức vi phạm còn có thể bị hạn chế thực hiện một số hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan.

Đáng chú ý, dự thảo cũng quy định trường hợp viên chức bị tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị kết án về tội phạm tham nhũng thì đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án hoặc quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật.

Đối với viên chức quản lý phạm tội và bị tòa án kết án bằng bản án đã có hiệu lực, người đó cũng đương nhiên thôi giữ chức vụ được bổ nhiệm.

Việc xây dựng và hoàn thiện nghị định về xử lý kỷ luật viên chức được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, đồng thời tạo cơ sở pháp lý rõ ràng và minh bạch cho việc xử lý các trường hợp vi phạm trong đội ngũ viên chức.

Lương viên chức được tính thế nào nếu lương cơ sở tăng từ 1.7?

Bảng lương của cán bộ, viên chức hiện được tính theo mức lương cơ sở. Với đề xuất tăng lương cơ sở khoảng 8% từ ngày 1.7 tới, tiền lương của nhóm đối tượng này dự kiến cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng.

