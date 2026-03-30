Công an TP.HCM mời làm việc thanh niên bạo hành cậu ruột bị tai biến

Trần Duy Khánh
30/03/2026 16:06 GMT+7

Công an phường Khánh Hội (Công an TP.HCM) mời làm việc thanh niên thường xuyên chửi bới, bạo hành cậu ruột bị tai biến, các clip lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Ngày 30.3, đại diện UBND phường Khánh Hội (TP.HCM) cho biết đã chỉ đạo công an phường vào cuộc xác minh, xử lý vụ nam thanh niên bạo hành cậu ruột bị tai biến gây bức xúc dư luận.

Camera ghi lại cảnh thanh niên thường xuyên có hành vi bạo hành cậu ruột

Theo thông tin ban đầu, cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip trích xuất từ camera ghi lại cảnh một nam thanh niên liên tục chửi bới, hành hung một người đàn ông đang ngồi trên giường. Nạn nhân được xác định là cậu ruột của người này, bị tai biến, liệt nửa người nên không thể tự vệ.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại một căn nhà trong hẻm đường Đoàn Văn Bơ, phường Khánh Hội. Các đoạn camera cho thấy hành vi bạo hành diễn ra nhiều lần, kéo dài từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Khánh Hội đã vào cuộc, mời nam thanh niên liên quan lên làm việc để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Lãnh đạo UBND phường Khánh Hội cho biết, bước đầu xác định người này có biểu hiện tâm thần. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ. Trường hợp cơ sở y tế kết luận người này có đầy đủ năng lực hành vi, cơ quan công an sẽ lập hồ sơ xử lý nghiêm. Ngược lại, nếu xác định có bệnh lý tâm thần, địa phương sẽ phối hợp gia đình đưa đi điều trị theo quy định.

Theo nội dung các clip, trong nhiều thời điểm khác nhau, nam thanh niên liên tục buông lời thô tục, dùng tay đánh vào vùng mặt nạn nhân. Dù có người thân đứng gần can ngăn, người này vẫn tiếp tục hành hung với thái độ hung hăng, khiến dư luận phẫn nộ.

Xô xát tại cây xăng sau va quẹt, 2 người ở TP.HCM bị mời làm việc

