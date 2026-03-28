TP.HCM yêu cầu xử lý dứt điểm bãi xe tự phát trên đường Võ Chí Công

Ngày 28.3, Sở Xây dựng TP.HCM đã gửi văn bản đến UBND các phường Long Trường, Cát Lái, Bình Trưng, Phước Long cùng Phòng Kiểm tra chuyên ngành (Sở Xây dựng) và Phòng CSGT Công an TP.HCM nêu vấn đề liên quan đến tình trạng mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên tuyến đường Võ Chí Công do các bãi xe tự phát gây ra.

Động thái này được đưa ra sau khi Báo Thanh Niên có nhiều bài viết phản ánh tình trạng hàng loạt bãi xe container tự phát mọc lên dọc tuyến đường Võ Chí Công, với nhiều vi phạm về đất đai, xây dựng, an toàn giao thông. Đồng thời, loạt bài còn ghi nhận thực tế các bãi xe vẫn ngang nhiên hoạt động sau khi bị kiểm tra.

Bãi xe, bãi logistics rộng hàng chục nghìn mét vuông ở phường Bình Trưng với hàng loạt vi phạm về đất đai, xây dựng, điều kiện kinh doanh, đấu nối giao thông...

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Phát hiện nhiều bất cập từ cơ quan quản lý

Văn bản nêu: Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM nhận thấy trên tuyến đường Võ Chí Công, tình trạng người dân tự ý san lấp mặt bằng để làm bãi xe, sửa chữa thiết bị diễn ra phổ biến.

Đáng chú ý, tại các vị trí đấu nối từ các bãi xe ra vào đường chính đã phát sinh hàng loạt hệ lụy như: cản trở dòng phương tiện lưu thông trên tuyến; lôi kéo bùn đất ra mặt đường; gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông; che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn...

Không chỉ ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng, tình trạng này còn khiến mặt đường bị chiếm dụng, gây mất an toàn giao thông và làm xấu mỹ quan đô thị.

Đây là những nội dung mà Báo Thanh Niên đã phản ánh trước đó, khi nhiều bãi xe container, bãi logistics tự phát có quy mô lớn (hàng chục nghìn m2), hoạt động nhộn nhịp, xe ra vào liên tục, kéo theo bụi bẩn, bùn đất tràn ra mặt đường.

Yêu cầu xử lý dứt điểm, không để kéo dài

Trước thực trạng trên, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP.HCM) đề nghị UBND các phường các phường Long Trường, Cát Lái, Bình Trưng, Phước Long tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để các hoạt động kinh doanh gây mất an toàn giao thông trên tuyến.

Bãi xe hàng chục nghìn mét vuông với hàng loạt vi phạm đã tồn tại từ lâu tại phường Long Trường, dù nơi này từng xảy ra tai nạn chết người ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Đáng chú ý, yêu cầu lần này nhấn mạnh yếu tố “xử lý dứt điểm”, thay vì chỉ dừng ở kiểm tra, nhắc nhở.

Song song đó, Đội CSGT Cát Lái được đề nghị tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm như: dừng, đỗ xe sai quy định; lưu thông sai làn đường, phần đường; xe ra vào các bãi xe gây mất an toàn giao thông.

Đặc biệt, lực lượng chức năng được yêu cầu chú trọng xử lý tình trạng xe ra vào các bãi kinh doanh vận tải, sửa chữa thiết bị, vốn được xác định là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã liên tiếp đăng tải loạt bài phản ánh hàng loạt bãi xe container tự phát vi phạm trên đường Võ Chí Công với vi phạm diễn ra trên diện rộng, kéo dài. Trong đó, nhiều bãi xe vẫn hoạt động sau khi bị kiểm tra đã đặt ra câu hỏi về hiệu quả quản lý và xử lý.

Loạt bài không chỉ ghi nhận thực trạng mà còn đặt vấn đề về nguy cơ tai nạn giao thông, khi xe đầu kéo thường xuyên cắt ngang dòng xe máy để ra vào bãi.

Việc Sở Xây dựng TP.HCM ban hành văn bản khẩn lần này được xem là động thái cụ thể, cho thấy sự vào cuộc của cơ quan quản lý sau khi các bất cập được phản ánh.

Cần theo dõi việc thực thi trên thực tế

Các chuyên gia cho rằng dù đã có chỉ đạo từ cơ quan chức năng, song vấn đề đặt ra hiện nay là việc triển khai trên thực tế.

Xe container ra vào nguy hiểm tại bãi xe tự phát ở phường Long Trường ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Bởi trước đó, theo thực tế ghi nhận của Báo Thanh Niên cho thấy nhiều bãi xe tuy đã bị kiểm tra, lập biên bản yêu cầu tạm ngưng hoạt động, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, thậm chí còn rầm rộ hơn. Vì vậy, việc “xử lý dứt điểm” như yêu cầu trong văn bản lần này cần được theo dõi, giám sát chặt chẽ để tránh tình trạng vi phạm tái diễn.

Báo Thanh Niên tiếp tục ghi nhận thực tế tại hiện trường, nhằm phản ánh việc thực thi chỉ đạo của cơ quan chức năng trong thời gian tới.