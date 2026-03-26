Khu vực trước chợ Bến Thành lem nhem sau cải tạo: Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?

Trước phản ánh khu vực trước chợ Bến Thành xuất hiện hình ảnh nhếch nhác, lớp sơn lem nhem, ảnh hưởng mỹ quan ngay trung tâm TP.HCM, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đã lên tiếng làm rõ công tác giám sát, nghiệm thu cũng như giải pháp khắc phục trong thời gian tới.



Khu vực trước chợ Bến Thành lem nhem sau cải tạo (ảnh chụp sáng 25.3) ẢNH: DIỆU MI

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ chiều 26.3, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông Sở Xây dựng TP.HCM, đã thông tin về việc cải tạo khu vực chợ Bến Thành.

Theo ông Giang, sau khi hoàn tất cải tạo và ghi nhận các ý kiến từ dư luận, ngày 4.2.2026, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM đã chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan để rà soát toàn bộ hạng mục.

Hiện Sở Xây dựng đang tiếp tục phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao để hướng dẫn đơn vị tài trợ thực hiện đúng quy định pháp luật đối với công trình di tích, đồng thời đảm bảo yêu cầu về mỹ quan đô thị.



TP.HCM siết quản lý đất trống, công viên

Liên quan các khu đất trống được tận dụng làm công viên, vườn hoa tạm thời trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đây là giải pháp linh hoạt theo hướng xã hội hóa, nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.

Sau khi hoàn thành phục vụ tết, Sở Xây dựng TP.HCM đã ban hành văn bản gửi các đơn vị quản lý, sử dụng đất và chính quyền địa phương để rà soát, xây dựng phương án duy trì phù hợp cho từng khu vực.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hiện công tác quản lý, duy tu được thực hiện theo nguyên tắc phối hợp. Trong đó, đơn vị quản lý, sử dụng đất chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, an ninh trật tự; đồng thời rà soát kế hoạch sử dụng đất, đề xuất giải pháp duy trì cảnh quan trong thời gian chờ triển khai dự án.

Chính quyền các phường nơi có khu đất phối hợp theo dõi trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, TP tiếp tục vận động doanh nghiệp, đơn vị tài trợ tham gia hỗ trợ duy tu, chăm sóc cảnh quan trên cơ sở tự nguyện.

Từ thực tiễn triển khai trong dịp tết vừa qua, TP.HCM đánh giá việc tận dụng quỹ đất trống làm không gian công cộng tạm thời là giải pháp hiệu quả, cần tiếp tục nghiên cứu để phát huy.

"Sở Xây dựng TP.HCM đang tham mưu TP một số định hướng như rà soát, phân loại từng khu đất để xác định khu vực tiếp tục duy trì không gian công cộng tạm thời hoặc triển khai dự án theo quy hoạch; tránh dàn trải, hình thức", ông Nguyễn Kiên Giang nói.

Định hướng thiết kế các không gian này theo hướng đơn giản, linh hoạt, dễ duy trì, ưu tiên cây xanh, hoa kiểng, tiểu cảnh; tăng cường theo dõi, hướng dẫn và kịp thời điều chỉnh nhằm tránh tình trạng xuống cấp, gây phản cảm.