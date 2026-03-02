Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công viên Lý Thái Tổ hoàn thành trong 90 ngày: Bí thư Trần Lưu Quang lý giải

Vũ Phượng
Vũ Phượng
02/03/2026 18:11 GMT+7

Nhiều cử tri bày tỏ xúc động và khen ngợi về ý tưởng, tiến độ làm công viên Lý Thái Tổ để tưởng niệm nạn nhân mất vì dịch Covid-19, Bí thư Trần Lưu Quang đã lý giải.

Công viên Lý Thái Tổ để tưởng niệm nạn nhân mất vì dịch Covid-19 nhận được nhiều lời khen của người dân tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức tại đơn vị số 6.

Hội nghị do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 3 phường Diên Hồng, Hòa Hưng và Vườn Lài tổ chức chiều 2.3.

Công viên Lý Thái Tổ hoàn thành trong 90 ngày: Bí thư Trần Lưu Quang lý giải - Ảnh 1.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức tại đơn vị số 6

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Vì sao công viên Lý Thái Tổ làm nhanh?

Tại hội nghị, ông Phùng Thế Vinh, Bí thư chi bộ khu phố 25, phường Hòa Hưng, cho biết khu vực công viên Lý Thái Tổ trước đây nhiều năm chưa được chỉnh trang, người dân khó tiếp cận. Tuy nhiên, chỉ trong 2 - 3 tháng gần đây, khi được quan tâm triển khai, không gian công viên đã thông thoáng, sạch đẹp, người dân vào sinh hoạt, vui chơi đông đúc và rất phấn khởi.

Cử tri đặt vấn đề vì sao nhiều năm chưa làm được, nhưng khi quyết tâm thì lại chuyển biến nhanh chóng; đồng thời mong cách làm này tiếp tục được phát huy ở các khu vực khác.

Các cử tri ở phường Vườn Lài, Diên Hồng cũng bày tỏ xúc động và khen ngợi về ý tưởng làm công viên Lý Thái Tổ vì đã biến khu "đất vàng" bị rào chắn lâu năm thành một không gian tưởng niệm những mất mát của đại dịch Covid-19.

Công viên Lý Thái Tổ hoàn thành trong 90 ngày: Bí thư Trần Lưu Quang lý giải - Ảnh 2.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ hoàn thành sau khoảng 90 ngày thi công

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Phản hồi các ý kiến này, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết bản thân chỉ đóng góp một phần nhỏ. Yếu tố then chốt là cơ chế được tháo gỡ kịp thời, đặc biệt là việc thành phố nhận lại được khu đất để có điều kiện triển khai. Nếu thực hiện theo quy trình đầu tư công thông thường, có thể phải chờ thêm vài năm nữa.

"Lý do có tượng đài giọt nước là vì nhiều đứa trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 không biết ba mẹ mình mất vì điều gì. Lãnh đạo TP.HCM muốn có chỗ để mọi người nhớ sự kiện này, tinh thần của công trình không chỉ dừng ở tưởng niệm mà hướng đến sự hồi sinh, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng văn minh, nhân văn", Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Thành phố đã vận động doanh nghiệp xã hội hóa nguồn lực để thực hiện. Ý tưởng thiết kế được tham vấn rộng rãi, tiếp nhận hơn 5.700 ý kiến đóng góp nhằm lựa chọn phương án phù hợp nhất.

"Tôi theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng thấy mọi người khen ý tưởng giọt nước mắt trong đó có trái tim, đây là của tư vấn nước ngoài", ông Quang chia sẻ.

Công viên Lý Thái Tổ hoàn thành trong 90 ngày: Bí thư Trần Lưu Quang lý giải - Ảnh 3.

Ông Trần Lưu Quang phản hồi xung quanh ý kiến của cử tri

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, từ mô hình này, thành phố đang khuyến khích nhân rộng cách làm xã hội hóa chỉnh trang đô thị, như cải tạo, sơn sửa chợ Bến Thành, nâng cấp nhà vệ sinh không thu phí và dự kiến mở rộng sang các chợ khác. "Khi cơ chế thông thoáng và làm đồng bộ, nhiều việc sẽ được giải quyết nhanh hơn", ông nói.

Cam kết nỗ lực để cuộc sống người dân "dễ chịu hơn"

Trong phần trình bày chương trình hành động, Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ việc lắng nghe và đại diện tiếng nói của bà con cử tri là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Theo ông, mỗi ngày ông nhận được vài chục, thậm chí cả trăm tin nhắn phản ánh bức xúc, đa phần là những vấn đề thiết thực, sát sườn đời sống.

Ông cho biết tất cả thông tin đều được ghi nhận và chuyển cán bộ xử lý. Tuy nhiên, có những việc vượt quá khả năng giải quyết trong thời gian ngắn; có nội dung đã giao cơ quan chức năng nhưng không đủ thời gian để kiểm soát, đôn đốc đến cùng.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, so với thời điểm ông còn làm phó bí thư, mức độ bức xúc của người dân đã giảm, cho thấy chính quyền đã nỗ lực và làm được nhiều việc. Hiện đội ngũ ở phường đang chịu áp lực lớn, nhất là khi triển khai phương thức làm việc mới. Ông bày tỏ tin tưởng vài tháng tới, khi hệ thống công nghệ thông tin vận hành ổn định hơn, việc xử lý, phản hồi sẽ thông suốt.

Công viên Lý Thái Tổ hoàn thành trong 90 ngày: Bí thư Trần Lưu Quang lý giải - Ảnh 4.

5 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị số 6 tiếp xúc cử tri các phường Diên Hồng, Vườn Lài, Hòa Hưng

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để cuộc sống người dân "dễ chịu hơn" trong những lĩnh vực thuộc trách nhiệm của chính quyền.

Liên quan đến việc ứng cử đại biểu Quốc hội, ông cho rằng nếu được tín nhiệm, việc đồng thời đảm nhiệm cương vị bí thư, ủy viên Bộ Chính trị và đại biểu Quốc hội sẽ hỗ trợ, bổ sung cho nhau trong thực hiện nhiệm vụ.

5 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị số 6 gồm ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 6 của TP.HCM gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Hòa Hưng, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

