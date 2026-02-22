Công viên Lý Thái Tổ mùng 6 tết: Cầu siêu, tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Tham dự buổi lễ ở công viên Lý Thái Tổ có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cùng nhiều lãnh đạo các ban, ngành và địa phương, các đại diện tổ chức, cá nhân, những người là chứng nhân và trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng nhiều đơn vị dành một phút mặc niệm cho nạn nhân Covid-19 ẢNH: PHẠM HỮU

Lễ cầu siêu, tưởng niệm nạn nhân Covid-19 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức ẢNH: PHẠM HỮU

Không khí trang nghiêm tại công viên số 1 Lý Thái Tổ khi tưởng nhớ đến những nạn nhân Covid-19 sáng nay mùng 6 tết ẢNH: PHẠM HỮU

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ lòng thành kính với các anh linh đồng bào qua đời do dịch Covid-19. Ông cho biết với truyền thống đạo lý tốt đẹp, nhân dịp tết đến xuân về, những ngày đầu xuân mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với các tổ chức tôn giáo để cầu quốc thái dân an và tưởng niệm, cầu siêu cho đồng bào qua đời do dịch bệnh Covid-19.

TP.HCM là nơi hứng chịu nặng nề nhất của dịch bệnh Covid-19. Trong những ngày đau thương đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, MTTQ Việt Nam TP.HCM thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, các hội thiện nguyện và các cá nhân đã tình nguyện chung sức đồng lòng vì tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tham gia quá trình phòng chống dịch ở mọi lĩnh vực.

"Với tất cả tấm lòng đạo lý của dân tộc và tình cảm đặc biệt dành cho đồng bào đã khuất, xin tất cả chúng ta hãy đốt nén hương lòng, lắng đọng dành một phút mặc niệm đối với đồng bào đã ngã xuống do thảm họa dịch Covid-19", ông Nguyễn Phước Lộc chia sẻ.

Rất đông người dân đến tham dự buổi lễ ẢNH: PHẠM HỮU

Các lãnh đạo TP.HCM, chư tăng cùng người dân đi một vòng tượng đài Giọt nước ẢNH: PHẠM HỮU

Có mặt tại công viên vào sáng nay, bà Ngô Cẩm Lệ (ngụ tại phường Bàn Cờ) không khỏi bồi hồi khi nhìn lại những hình ảnh tư liệu về một thời kỳ gian khó. Với người cán bộ hưu trí như bà, không gian nơi đây không chỉ là nơi để nhớ thương mà còn là điểm tựa để vững tin vào tương lai.

Dù đã nhiều lần đến đây, nhưng mỗi khi đứng trước những bức ảnh triển lãm, bà Lệ vẫn thấy nghẹn lòng vì những ký ức đau buồn dội về. Bà thường xuyên động viên người thân, bạn bè, đặc biệt là những gia đình có nạn nhân mất trong đại dịch, hãy đến đây đặt một bó hoa để tưởng nhớ người đã khuất.

Bà tâm niệm rằng quá khứ buồn cần được khép lại để nhường chỗ cho sự phát triển. Với bà, sự hiện diện của không gian tưởng niệm này chính là minh chứng cho thấy một thành phố nghĩa tình và đầy nhân văn.