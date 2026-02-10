Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM bước vào chặng đường phát triển mới

Ngày 10.2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng xuân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Đây là dịp để gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ thông tin đến các đại biểu về các kết quả nổi bật của TP.HCM đạt được trong năm 2025 và những mong muốn kỳ vọng trong năm mới.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chúc tết các đại biểu tham dự chương trình ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tham dự có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó chủ tịch nước; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Về lãnh đạo TP.HCM có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Thường trực Thành ủy; các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, đại diện gia đình có công với cách mạng.

Ông Trần Lưu Quang gửi lời tri ân đến những người đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ cho sự phát triển của TP.HCM, Nam bộ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phát biểu trong chương trình, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết Đảng bộ, chính quyền và người dân TP.HCM rất xúc động và trân trọng gặp mặt những người dành trọn tâm huyết, trí tuệ cả đời mình cho sự nghiệp cách mạng, sự phát triển của TP.HCM và vùng đất Nam bộ.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Trần Lưu Quang gửi đến các đại biểu cùng gia đình lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho Đảng bộ, chính quyền và người dân TP.HCM.

Buổi họp mặt có sự tham dự của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần năng động, sáng tạo nghĩa tình của TP.HCM hôm nay bồi đắp từ nhiều vùng đất, thế hệ. Trong đó, không chỉ TP.HCM, mà Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập cũng là những địa phương giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và lao động, cống hiến.

"Dấu ấn đại biểu để lại đều là viên gạch nền quan trọng cho phát triển hôm nay, là tài sản tinh thần quý báu để các thế hệ cán bộ ngày nay tiếp tục học hỏi, kế thừa, phát huy", ông Trần Lưu Quang chia sẻ.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong (thứ 2 từ trái qua) chúc tết các đại biểu ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bí thư Trần Lưu Quang nhìn nhận, năm 2026 có ý nghĩa bản lề cho chặng đường phát triển mới, TP.HCM đứng trước nhiều thời cơ lớn nhưng cũng không ít thách thức.

Trong hành trình đó, TP.HCM trân trọng và mong nhận được những ý kiến tâm huyết, những kinh nghiệm quý báu, đặc biệt là những lời nhắc nhở chân thành của các thế hệ đi trước để thế hệ hôm nay làm tròn trách nhiệm trước Đảng, nhân dân và lịch sử.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước, thăm hỏi sức khỏe các đại biểu ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bí thư Trần Lưu Quang gửi lời chúc xuân an khang, hạnh phúc đến các đại biểu ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lãnh đạo Thành ủy chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Đảng bộ, chính quyền TP.HCM luôn ghi nhớ, trân trọng và biết ơn sâu sắc những đóng góp của các đại biểu; đồng thời tự nhắc mình phải giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp", Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Nhân dịp đầu xuân mới, Bí thư Trần Lưu Quang gửi lời chúc mạnh khỏe, an vui đến các cán bộ lão thành và mong tiếp tục được động viên, truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay vì TP.HCM năng động, nghĩa tình, sáng tạo và phát triển trong kỷ nguyên mới.