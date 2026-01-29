TP.HCM tuyên dương 233 bí thư chi bộ xuất sắc sau hợp nhất

Sáng 29.1, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tuyên dương 233 bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu cấp thành phố năm 2026. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và các phó bí thư Thành ủy TP.HCM.

Trong 233 bí thư chi bộ tiêu biểu cấp thành phố được tuyên dương năm nay, có 3 người giữ chức bí thư chi bộ trên 30 năm, 7 người giữ chức vụ từ 20 - 30 năm. Đáng chú ý, có 9 người từng được biểu dương là bí thư chi bộ khu phố, ấp tiêu biểu cấp thành phố; nhiều trường hợp là thương binh, người có công với cách mạng, thân nhân gia đình chính sách.

Mỗi bí thư chi bộ được tuyên dương nhận biểu trưng và mức khen thưởng 5 triệu đồng từ ngân sách Đảng bộ TP.HCM.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cho biết sau khi hợp nhất, TP.HCM có số lượng chi bộ lớn, phân bố đa dạng về địa bàn, lĩnh vực, với tính chất hoạt động ngày càng phong phú.

Ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM phát biểu tại hội nghị ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo ông Phong, chi bộ là nơi gần dân nhất, sát với quần chúng nhất, là nơi các chủ trương, nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa và thể hiện sinh động thông qua lao động, hành động của mỗi cấp ủy, mỗi đảng viên.

Vì vậy, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là yêu cầu cấp thiết, nhất là trong bối cảnh TP.HCM đang nhận lãnh sứ mệnh quan trọng mà Trung ương và người dân giao phó.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM cho biết, hoạt động tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo chi bộ.

"Các bí thư chi bộ được tuyên dương là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện các mô hình sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng, phát triển các hoạt động phong trào tại khu dân cư, cơ quan, đơn vị, thể hiện rõ vai trò là hạt nhân chính trị tại cơ sở", ông Phong nhận định.

Theo Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, với uy tín trong cộng đồng dân cư, bí thư chi bộ được ví như "cánh tay nối dài", góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nhân dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với người dân.

Bí thư chi bộ tiếp tục phát huy vai trò nêu gương

Nêu một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Lê Quốc Phong đề nghị mỗi bí thư chi bộ tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm, là nhân tố đi đầu trong đổi mới toàn diện sinh hoạt chi bộ tại địa phương, đơn vị.

"Bí thư chi bộ giữ được tinh thần đổi mới, sáng tạo trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chi bộ đó sẽ luôn có những buổi sinh hoạt sôi nổi, hấp dẫn, lôi cuốn; sức chiến đấu, bản lĩnh chính trị của từng đảng viên và chi bộ sẽ được củng cố, nâng cao", ông Phong đánh giá.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trao biểu trưng, tặng hoa chúc mừng các bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bên cạnh đó, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị các bí thư chi bộ quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển đảng viên; dành thời gian chủ động nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và của thành phố.

"Không trông chờ vào những kỳ học tập, quán triệt định kỳ. Hãy đặt mình trong tâm thế chủ động nghiên cứu, chủ động phát hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện của chi bộ", ông Lê Quốc Phong lưu ý.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cấp trên dành sự quan tâm đặc biệt đến chất lượng hoạt động của chi bộ và chất lượng công tác của bí thư chi bộ.

Ông Phong nhấn mạnh, đây không chỉ là tiêu chí quan trọng trong đánh giá chất lượng công tác của cấp ủy và người đứng đầu, mà còn là cơ sở thực tiễn để khẳng định sự vững mạnh của từng tổ chức đảng và toàn Đảng bộ TP.HCM.

Sau khi hợp nhất với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM có 168 xã, phường, đặc khu; quy mô dân số khoảng 14 triệu người.