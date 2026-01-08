Ông Lê Quốc Phong: Chống lãng phí để tạo nguồn lực phát triển TP.HCM

Chiều 8.1, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM có 19 tổ chức cơ sở đảng với gần 6.200 đảng viên, gồm các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy TP.HCM, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan tư pháp, báo chí và Học viện Cán bộ TP.HCM.

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM, đánh giá năm 2025 là năm có nhiều xáo trộn, tác động trực tiếp đến hoạt động của các tổ chức đảng trực thuộc.

Tuy vậy, ông ghi nhận các đơn vị đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ theo chương trình đề ra từ đầu năm, đồng thời chủ động điều chỉnh phù hợp với thực tiễn địa phương và yêu cầu sắp xếp bộ máy.

Ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM phát biểu chỉ đạo hội nghị

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Nhấn mạnh bối cảnh mới của năm 2026, ông Lê Quốc Phong cho biết đây là năm đầu nhiệm kỳ của các cấp Đảng bộ, đồng thời là giai đoạn chuẩn bị bước vào Đại hội XIV của Đảng. TP.HCM cũng bắt đầu năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, đòi hỏi sự tăng tốc ngay từ đầu năm, tạo ra những kết quả cụ thể, làm nền tảng cho sự đột phá của cả nhiệm kỳ.

Phát triển đảng viên tăng 3 - 4%

Về nhiệm vụ trọng tâm, ông Lê Quốc Phong yêu cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM tập trung cao cho công tác chính trị, tư tưởng; mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên cần nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của mình, giữ vững bản lĩnh, tư tưởng.

Ông Phong cũng yêu cầu triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy theo hướng nhanh hơn, thiết thực hơn, giúp đảng viên tiếp cận thông tin kịp thời, hiểu sâu, nắm chắc quan điểm, định hướng. Các chương trình hành động cần được xây dựng theo tinh thần rõ việc, rõ người, rõ tiến độ và tạo ra sản phẩm cụ thể, có hiệu quả.

Song song đó, quá trình chuyển đổi số trong hoạt động Đảng và chuyên môn phải được thúc đẩy mạnh mẽ, phấn đấu đưa Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM vào nhóm đơn vị đi đầu về ứng dụng công nghệ.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc ẢNH: SỸ ĐÔNG

Liên quan công tác phát triển đảng viên, ông Lê Quốc Phong lưu ý cần khắc phục hạn chế của năm 2025 về tỷ lệ phát triển đảng (chỉ đạt 28% chỉ tiêu), đồng thời phấn đấu đạt mức tăng 3 - 4% theo chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM. Các cấp ủy nâng cao trách nhiệm trong tạo nguồn, nhất là từ các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng thanh niên.

Đặc biệt, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh cần tăng cường kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, lãng phí theo hướng chủ động, phòng ngừa từ sớm. "Phải hình thành tinh thần chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong cán bộ, đảng viên để tạo nguồn lực cho sự phát triển bền vững của TP.HCM", ông Phong nhấn mạnh.