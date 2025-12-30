Ông Lê Quốc Phong: Cảnh báo sớm để ngăn ngừa sai phạm mới

Chiều 30.12, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Không để xảy ra tình trạng nể nang, né tránh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ TP.HCM thời gian qua.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ông Lĩnh, TP.HCM đã chủ động hoàn thiện tổ chức bộ máy, quy chế, quy định của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM phù hợp yêu cầu mới; tăng cường giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề đối với các lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ phát sinh sai phạm như quản lý đất đai, tài sản công, đầu tư công, công tác cán bộ. Nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài đã được tập trung chỉ đạo xử lý.

Bên cạnh kết quả đạt được, ông Nguyễn Hồng Lĩnh lưu ý thành phố cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn mới.

Trước hết, các cấp ủy, nhất là người đứng đầu, phải nhận thức đầy đủ vai trò then chốt của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; thực hiện nghiêm các kết luận kiểm tra, gắn với trách nhiệm khắc phục, xử lý sai phạm, không để xảy ra tình trạng nể nang, né tránh.

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 diễn ra chiều 30.12

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Lĩnh nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh giám sát chuyên đề, coi đây là giải pháp quan trọng để phát hiện sớm, cảnh báo, chấn chỉnh kịp thời những sai sót nhỏ, không để phát sinh vi phạm lớn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cũng đánh giá cao những kết quả nổi bật của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của TP.HCM trong năm 2025.

Theo ông Lê Quốc Phong, điểm nổi bật đầu tiên là sự chủ động, chuyển động nhanh của cấp ủy và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong cụ thể hóa, triển khai các chủ trương lớn của Trung ương; bảo đảm tiến độ, chất lượng tham mưu, đáp ứng yêu cầu của Trung ương và Thành ủy.

Điểm sáng thứ hai là việc giữ vững nguyên tắc, quy trình, kỷ luật trong công tác kiểm tra. Công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền, không để xảy ra sai sót, thể hiện rõ tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngay sau sắp xếp tổ chức bộ máy, coi đây là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả công tác trong giai đoạn mới. Việc ổn định tổ chức, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử cũng được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Bước sang năm 2026, ông Lê Quốc Phong đề nghị ngành kiểm tra TP.HCM tiếp tục đổi mới phương thức kiểm tra, tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, chủ động phát hiện sớm, phòng ngừa vi phạm; khắc phục triệt để những hạn chế về tiến độ, tính chủ động, năng lực nghiệp vụ và kiểm soát tài sản, thu nhập.

"Chúng ta đã trải qua một giai đoạn dài làm công tác kiểm tra chủ yếu để phát hiện, xử lý sai phạm nhằm tạo sức cảnh tỉnh, răn đe. Đến nay, công tác này đã dần đi vào nề nếp, các sai phạm tương tự cũng giảm rõ rệt. Tuy nhiên, nếu không làm tốt công tác cảnh báo thông qua giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, phát hiện sớm để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh thì có thể phát hiện sai mới", Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong lưu ý.

Ủy ban Kiểm tra đã chủ động tổ chức tập huấn nghiệp vụ sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đồng thời, ông Phong yêu cầu Ủy ban Kiểm tra cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng cao hiệu quả tham mưu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của TP.HCM.

Giám sát tập trung lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực

Theo báo cáo, năm 2025, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy đã kiểm tra 809 tổ chức đảng, hơn 3.500 đảng viên; giám sát 672 tổ chức đảng, hơn 3.000 đảng viên; thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng và 257 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 36 tổ chức đảng, 80 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng hơn 1.000 tổ chức; xác minh kê khai tài sản, thu nhập đối với 83 cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý.

Các cuộc kiểm tra, giám sát tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề dư luận và người dân quan tâm; việc xử lý kỷ luật được thực hiện nghiêm minh, công khai, góp phần nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Ông Dương Trọng Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM phát biểu tiếp thu chỉ đạo ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh đó, Thành ủy TP.HCM triển khai nghiêm túc các kế hoạch của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đặc biệt là giám sát việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới "giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu"; đồng thời tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho hơn 900 cán bộ ngành kiểm tra, nâng cao năng lực, kỹ năng chuyên môn.

Hội nghị cũng chỉ rõ một số tồn tại như: một số đoàn kiểm tra triển khai còn chậm tiến độ; công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm chưa thật sự chủ động; việc kiểm soát tài sản, thu nhập còn khó khăn; đội ngũ cán bộ kiểm tra ở cơ sở, nhất là sau sáp nhập, còn thiếu kinh nghiệm.



Năm 2026 - năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngành kiểm tra TP.HCM xác định tiếp tục mở rộng giám sát, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh chuyển đổi số; kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, có phẩm chất đạo đức trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.





