Ông Lê Quốc Phong: Tăng cường phòng chống lãng phí, xử lý dự án chậm tiến độ

Chiều 31.12, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2026.

Ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận Ban Nội chính và các cơ quan liên quan đã tham mưu tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức chiều 31.12 ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Lê Quốc Phong đánh giá, sau sáp nhập, TP.HCM có quy mô và tiềm năng lớn, nhưng cần cơ chế kiểm soát chặt chẽ, hệ thống theo dõi, cảnh báo kịp thời để củng cố nhận thức về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Bước sang năm 2026, ông Lê Quốc Phong cho rằng cần tạo chuyển biến, khắc phục những khuyết điểm còn tồn tại. Phó bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu tăng cường công tác tham mưu, bảo đảm sự lãnh đạo kịp thời, không để xảy ra tình huống bất ngờ, điểm nóng hay các vụ việc phức tạp.

Liên quan mục tiêu "Thành phố không ma túy" do Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM đề ra, ông Phong nhấn mạnh cần tập trung mọi giải pháp để thực hiện hiệu quả, hình thành cộng đồng trách nhiệm cùng tham gia.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, ông cho rằng cần tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương để tháo gỡ khó khăn, nhất là trong lĩnh vực đất đai; đồng thời tiếp tục tập trung tham mưu, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, đặc biệt các vụ liên quan đến dự án bất động sản.

Ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Lê Quốc Phong cũng yêu cầu các cơ quan đổi mới phương pháp tiếp công dân theo tinh thần không để phát sinh thêm vụ việc; người đứng đầu phải tăng cường đối thoại, lắng nghe, chia sẻ, thuyết phục người dân trên cơ sở pháp lý vững chắc, giải quyết thấu đáo ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong theo dõi, giải quyết vụ việc, vụ án, bảo đảm thống nhất trong cách tiếp cận quy định pháp luật và hướng xử lý; tăng cường phối hợp rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh yêu cầu tập trung phòng, chống lãng phí, rà soát, xử lý hiệu quả các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có nguy cơ thất thoát.

Ông Lê Quốc Phong yêu cầu giám sát chặt chẽ việc sử dụng cơ sở vật chất, nguồn lực sau sáp nhập; dù là dự án công hay tư đều phải tránh thất thoát, lãng phí. Đồng thời, nâng cao chất lượng xét xử, chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở và đối thoại trong giải quyết tranh chấp.



Tháo gỡ 712/838 dự án tồn đọng

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Phạm Thị Hồng Hà cho biết, trong năm 2025, công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm, triển khai đồng bộ, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo bà Phạm Thị Hồng Hà, các cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Trung ương trong rà soát, đề xuất cấp ủy địa phương chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo. Công tác phối hợp thực hiện các biện pháp thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, nhất là đối với các vụ án lớn, cũng được tăng cường.

Song song đó, Ban Nội chính Thành ủy đã tích cực tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 670/838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, qua đó "khơi thông" nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM.

Cụ thể về kết quả xử lý các dự án tồn đọng trong năm 2025, ông Quách Ngọc Tuấn, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cho biết TP.HCM xác định có 838 dự án tồn đọng, vướng mắc, trong đó 60 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương và 778 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của TP.HCM.

Đến nay, TP.HCM đã phối hợp với các cơ quan Trung ương tháo gỡ hoặc tổ chức họp, định hướng tháo gỡ 712/838 dự án, đạt tỷ lệ 85%. Tổng mức đầu tư các dự án đã được xử lý trên 131.403 tỉ đồng, với diện tích hơn 22.044 ha. Riêng 60 dự án thuộc thẩm quyền Trung ương, đã tháo gỡ được 31 dự án, đạt tỷ lệ 51,6%.