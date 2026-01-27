Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM duy trì các tổ dân cư khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

Sỹ Đông
Sỹ Đông
27/01/2026 17:58 GMT+7

TP.HCM cho phép tiếp tục duy trì mô hình tổ dân cư, tổ nhân dân tự quản tại khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước sắp xếp trong giai đoạn chờ quy định mới.

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn triển khai các quy định về tổ chức, hoạt động của khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn. Trong đó, một nội dung đáng chú ý là việc tiếp tục duy trì mô hình tổ dân cư, tổ nhân dân tự quản tại các phường, xã thuộc khu Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Theo UBND TP.HCM, việc duy trì các mô hình này được thực hiện cho đến khi Chính phủ ban hành nghị định mới về sắp xếp thôn, tổ dân phố tại xã, phường, đặc khu. Đây được xem là giải pháp mang tính chuyển tiếp, nhằm bảo đảm sự ổn định trong quản lý dân cư, giữ thông suốt hoạt động ở cơ sở.

TP.HCM duy trì mô hình tổ dân cư, tổ nhân dân tự quản - Ảnh 1.

CUBND TP.HCM vừa có chỉ đạo mới về duy trì mô hình tổ dân cư, tổ nhân dân tự quản

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tổ dân cư, tổ nhân dân tự quản là tổ chức dưới khu phố, ấp, khu dân cư. Tại khu vực TP.HCM cũ, mô hình này đã kết thúc hoạt động nhưng khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn còn vận hành. Tổ chức này như cánh tay nối dài của khu phố, ấp, khu dân cư kết nối chính quyền với người dân, nắm bắt đời sống dân cư và triển khai các chủ trương, chính sách tại khu dân cư.

Cũng theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, mô hình tổ dân cư, tổ nhân dân tự quản sẽ kết thúc hoạt động khi triển khai quy định mới về sắp xếp thôn, tổ dân phố. Trong thời gian này, những người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng các chế độ, chính sách theo các nghị quyết của HĐND TP.HCM và 2 tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành trước đây.

UBND TP.HCM giao các chủ tịch UBND cấp xã căn cứ điều kiện thực tiễn, tình hình nhân sự và thời điểm kết thúc nhiệm kỳ để kiện toàn chức danh trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp cần thiết nhằm phục vụ công tác bầu cử hoặc bảo đảm sự ổn định, liên tục trong hoạt động ở cơ sở, TP.HCM thống nhất cho phép kéo dài nhiệm kỳ trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư hoặc trưởng khu phố, ấp lâm thời. Việc này áp dụng đến khi Chính phủ ban hành quy định mới về sắp xếp thôn, tổ dân phố.

