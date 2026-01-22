Phường, xã ở TP.HCM tăng cấp phó

Mới đây, UBND TP.HCM có hướng dẫn thực hiện bố trí số lượng cấp phó tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc, trong đó có chủ trương tăng thêm phó chủ tịch UBND phường, xã đối với các địa bàn đủ điều kiện. Đáng chú ý, mô hình phó chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC) chính thức dừng lại.

P HÓ CHỦ TỊCH KHÔNG CÒN ĐÓNG 2 "VAI"

Ông Phạm Văn Lành, Phó chủ tịch UBND kiêm Giám đốc Trung tâm PVHCC P.Cát Lái, cho biết sau khi có chủ trương, ông đã bàn giao dần công việc cho nhân sự dự kiến được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm PVHCC phường để làm quen, tiếp cận nhiệm vụ.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công P.Cát Lái, TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chia sẻ về hơn 6 tháng kiêm nhiệm 2 "vai", ông Lành nói rằng đây là khoảng thời gian phải tập trung ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự để phục vụ tốt nhất nhu cầu hành chính của người dân. Lãnh đạo trung tâm phải giám sát việc đầu tư trang thiết bị, thái độ tiếp công dân của công chức, kiểm tra, đôn đốc các phòng ban khi đến hạn trả hồ sơ. "Những việc này không quá khó nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, cần nhiều thời gian. Nếu lơ là, điểm thi đua trên bản đồ thể chế công khai tại Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ bị ảnh hưởng. Ngày hôm nay có thể đứng hạng 50, nhưng nếu lơ là thì tuần sau có thể bị đẩy xuống hạng 60, thậm chí xuống hạng 100", ông Lành chia sẻ.

Với trách nhiệm phó chủ tịch UBND phường phụ trách kinh tế - đô thị, ông Lành cũng làm việc ngoài giờ nhiều ngày trong tuần, "ôm" hồ sơ về nhà để giải quyết vào buổi tối hoặc sáng hôm sau. Khi thôi kiêm nhiệm chức vụ, ông cho biết sẽ dành thời gian nhiều hơn, sâu sát hơn cho công tác tham mưu các vấn đề trong lĩnh vực phụ trách.

Từ ngày đầu năm 2026, ông Nguyễn Thái Long Hải, Phó giám đốc Trung tâm PVHCC P.Xuân Hòa, được bổ nhiệm giữ chức giám đốc trung tâm này, phó chủ tịch UBND phường thôi kiêm nhiệm. Hiện trung tâm có 10 cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách, bao gồm giám đốc và 1 phó giám đốc. Trong 3 tuần đầu năm 2026, phường tiếp nhận, xử lý khoảng 1.300 hồ sơ của người dân, doanh nghiệp (DN). Ông Hải cho biết khi đảm nhiệm vị trí giám đốc, trách nhiệm nặng nề hơn, vừa phải bao quát việc chung của trung tâm, vừa phải theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, đôn đốc các phòng ban chuyên môn đảm bảo tiến độ giải quyết.

P HƯỜNG, XÃ LINH HOẠT BỐ TRÍ CÁN BỘ

Theo chủ trương của Thành ủy TP.HCM, 83 phường, xã đủ điều kiện: quy mô dân số từ 50.000 người trở lên; phường rộng từ 5,5 km2 trở lên, xã rộng từ 30 km2 trở lên và địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội sẽ tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND. TP.HCM ưu tiên lựa chọn nguồn nhân sự tại chỗ, sau đó mới tăng cường từ sở, ngành về.

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy P.Bình Trưng, cho biết sau khi Thành ủy và UBND TP.HCM có chủ trương, hướng dẫn về tăng phó chủ tịch UBND phường, Đảng ủy phường đã rà soát nhân sự từ nguồn tại chỗ và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Khi có ý kiến chấp thuận, HĐND phường sẽ thực hiện quy trình bầu bổ sung, khi đó UBND phường sẽ có 3 phó chủ tịch.

Đối với nhân sự phòng ban chuyên môn trực thuộc, UBND phường đã bổ nhiệm xong lãnh đạo cấp phó của các phòng ban. Theo hướng dẫn, phường có 4 phòng nên tối đa có 8 cấp phó. Xét điều kiện thực tế của địa phương, P.Bình Trưng linh hoạt bố trí theo hướng Trung tâm PVHCC 1 cấp phó, còn Phòng Kinh tế, hạ tầng - đô thị có 3 cấp phó vì là phòng có khối lượng công việc lớn. "Với quy định khung cấp phó tối đa, mỗi phường sẽ chủ động bố trí nhân sự linh hoạt theo đặc điểm thực tế, khối lượng công việc của từng phòng ban, tránh dàn trải, cào bằng", ông Trung nhận định.

Bên cạnh đó, P.Bình Trưng cũng dự kiến tách Phòng Kinh tế, hạ tầng - đô thị thành 2 phòng riêng là Phòng Hạ tầng - đô thị và Phòng Kinh tế. Khi đó, Phòng Kinh tế sẽ tập trung tham mưu cho phường về quản lý đầu tư, ngân sách, đầu tư công.

Nhiều chuyên gia HCC đánh giá việc tăng số lượng phó chủ tịch phường, xã và cấp phó phòng chuyên môn chỉ thực sự phát huy hiệu quả nếu đi kèm đổi mới phương thức tổ chức công việc. Nếu không phân quyền rõ ràng, không gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả giải quyết công việc, nguy cơ chồng chéo, né tránh trách nhiệm hoàn toàn có thể xảy ra. Do đó, cùng với điều chỉnh cơ cấu lãnh đạo, TP.HCM cần tiếp tục hoàn thiện quy trình đánh giá cán bộ dựa trên kết quả đầu ra, nhất là trong lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính. Việc tăng cấp phó cũng cần được đặt trong tổng thể sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn nhưng hiệu quả, tránh "phình" bộ máy.