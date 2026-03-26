Vỉa hè bị lấn chiếm, TP.HCM khó làm làn xe đạp

Chiều 26.3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong cuộc họp, đại diện Sở Xây dựng đã trả lời câu hỏi PV Thanh Niên về hiệu quả của làn xe đạp trên đường Mai Chí Thọ sau 3 tháng hoạt động.

Họp báo kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khó bố trí thêm làn đường riêng xe đạp vì lấn chiếm vỉa hè

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết sau 3 tháng đưa vào khai thác, làn xe đạp riêng trên đường Mai Chí Thọ (TP.HCM) bước đầu phát huy hiệu quả, tạo không gian di chuyển an toàn, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xanh cho các hành trình ngắn.

Ghi nhận cho thấy, làn xe đạp này góp phần kết nối thuận tiện giữa các khu dân cư như Sala, New City và The Sun Avenue. Việc bố trí làn riêng, tách biệt với dòng xe cơ giới, chủ yếu trên vỉa hè và được nhận diện bằng vạch sơn đỏ giúp người đi xe đạp cảm thấy an tâm hơn so với việc phải lưu thông chung với xe máy, ô tô như trước.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) trả lời về làn xe đạp ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật (QCVN 07:2023/BXD), đường xe đạp có thể bố trí trên hè phố, dùng chung với người đi bộ hoặc các phương tiện thô sơ khác, nhưng phải đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật, trong đó chiều rộng tối thiểu là 2,5 m.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Kiên Giang nhìn nhận việc phát triển mạng lưới làn xe đạp tại TP.HCM vẫn đối mặt nhiều khó khăn.

"Hiện nay, nhiều tuyến đường có mật độ phương tiện cao, thường xuyên quá tải, trong khi vỉa hè lại hẹp, không đồng đều và bị lấn chiếm để đỗ xe hoặc bố trí hạ tầng kỹ thuật như cột điện, tủ điện… Điều này khiến phần diện tích dành cho người đi bộ nhiều nơi không đảm bảo tối thiểu 1,5 m theo quy định, từ đó gây khó cho việc bố trí thêm làn xe đạp", ông Giang nói.

Giao thông TP.HCM đang quá tải ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phạt nguội xe máy lấn làn xe đạp

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, làn xe đạp cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, phù hợp với quy hoạch giao thông, lưu lượng phương tiện và hiện trạng hạ tầng. Trên đường Mai Chí Thọ, làn xe đạp được bố trí trên vỉa hè, đảm bảo phần dành cho người đi bộ vẫn đạt chuẩn tối thiểu.

Với những đoạn không thể bố trí riêng, như trên cầu, xe đạp sẽ lưu thông chung với các phương tiện hai, ba bánh.

CSGT xử lý các trường hợp xe máy đi vào làn xe đạp trên Mai Chí Thọ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Để tránh tình trạng lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, cơ quan chức năng sẽ tăng cường lắp đặt biển báo, vạch sơn nhận diện, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và kiểm tra, xử lý vi phạm, kể cả phạt nguội qua camera.

Đơn vị này cho biết để tiếp tục phát huy hiệu quả của đường dành riêng cho xe đạp, đường dành riêng cho xe đạp sẽ được nghiên cứu kết nối giữa các khu dân cư, hệ thống giao thông công cộng (xe buýt, metro) giúp tạo điều kiện thuận lợi, tăng cường tiện ích, giúp hành khách lưu thông thuận tiện, an toàn giữa các loại hình di chuyển đi bộ - xe đạp - xe buýt - metro.

Làn xe đạp trên đường Mai Chí Thọ (đoạn từ Nguyễn Cơ Thạch đến D1) dài gần 6 km, rộng từ 1,5 - 2 m, được thiết kế tách biệt với làn xe cơ giới và khu vực người đi bộ. Làn xe đạp có vạch sơn đỏ liên tục, vận tốc thiết kế 20 km/giờ, được bố trí kéo dài qua các giao lộ để dễ nhận biết, nhường đường. Trên toàn tuyến được lắp đặt hệ thống chiếu sáng riêng, biển báo cấm xe máy tại các đoạn cải tạo trên vỉa hè; trường hợp xe máy đi vào làn đường này sẽ bị xử phạt theo quy định.



