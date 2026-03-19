Đà Nẵng 'mạnh tay' với lấn chiếm vỉa hè, quy trách nhiệm về chủ tịch phường xã

Mạnh Cường
Mạnh Cường
19/03/2026 09:50 GMT+7

Không chỉ ra quân dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè, UBND thành phố Đà Nẵng còn yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm trật tự đô thị, đồng thời quy rõ địa bàn nào để tái diễn kéo dài, thì chủ tịch UBND phường, xã đó phải chịu trách nhiệm.

Sáng nay 19.3, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam vừa ký ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện công tác quản lý đảm bảo trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, trọng tâm của thành phố là xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh (vốn tồn tại dai dẳng) sẽ được xử lý dứt điểm, đồng thời từng bước thay đổi thói quen sinh hoạt chưa phù hợp.

Thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện theo phương châm "6 rõ": "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền", đảm bảo triển khai thực chất, liên tục, tránh hình thức.

Thành phố Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm việc lấn chiếm vỉa hè

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hàng loạt tiêu chí cụ thể cũng được đưa ra như: vỉa hè phải thông thoáng, không bị chiếm dụng để buôn bán; xóa bỏ hoàn toàn tình trạng "chợ cóc", chợ tạm; phương tiện dừng, đỗ phải đúng quy định.

Ngoài ra, UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu không treo, dán quảng cáo trái phép trên cột điện, cây xanh; đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu dân cư, tuyến đường và nơi công cộng.

Đáng chú ý, thành phố sẽ kẻ vạch rõ ràng phần vỉa hè dành cho người đi bộ và khu vực tạm thời để xe máy, đồng thời sắp xếp lại hệ thống biển báo giao thông theo hướng gọn gàng, khoa học, tránh gây cản trở.

Ra quân xử lý vi phạm, không để "đầu voi, đuôi chuột"

Kế hoạch được chia thành 3 giai đoạn, gồm: giai đoạn 1 (đến ngày 31.3) tuyên truyền, vận động, tổ chức ra quân đồng loạt; giai đoạn 2 (đến ngày 30.4) tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm; giai đoạn 3 duy trì kiểm tra thường xuyên, ngăn chặn tái vi phạm.

Thành phố yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi như lấn chiếm vỉa hè, đặt biển hiệu trái phép, vi phạm trật tự xây dựng, gây ô nhiễm tiếng ồn, đỗ xe sai quy định và xả rác không đúng nơi.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ số sẽ được đẩy mạnh thông qua hệ thống giám sát đô thị thông minh, giúp phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời. Các địa phương phải thành lập tổ kiểm tra, giám sát, tránh tình trạng ra quân rầm rộ rồi buông lỏng quản lý.

Đặc biệt, UBND thành phố Đà Nẵng cũng quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu. Chủ tịch UBND các xã, phường sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để vi phạm kéo dài, bị phản ánh nhiều lần nhưng không xử lý dứt điểm.

Song song với công tác xử lý vi phạm, Đà Nẵng tiếp tục duy trì phong trào "Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp", đẩy mạnh phân loại, thu gom và xử lý rác thải, cải thiện môi trường sống và cảnh quan đô thị.

