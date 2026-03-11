Xử lý lấn chiếm vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu: Vừa kiên quyết, vừa thấu tình

Lực lượng chức năng đã ra quân xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu, kết hợp giữa việc lập biên bản vi phạm và nhắc nhở, vận động người dân chấp hành trật tự đô thị.

Kiên quyết xử lý xe dừng đỗ sai quy định

Trưa 11.3, Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tân Định ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên tuyến Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ đường Hoàng Sa đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Đây là khu vực giáp ranh giữa phường Tân Định và phường Sài Gòn, thường xuyên diễn ra tình trạng buôn bán bát nháo và đậu xe tràn lan dưới lòng đường.

Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt tài xế ô tô đỗ xe nơi có biển báo cấm

ẢNH: TRẦN KHA

Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy dù đoạn đường này đã có biển cấm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ, nhưng nhiều tài xế vẫn phớt lờ. Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhiều tài xế ô tô đang đậu xe dưới lòng đường nhanh chóng nổ máy rời đi. Tuy nhiên, tổ công tác đã kịp thời lập biên bản vi phạm đối với tài xế N.H.D (47 tuổi, ở TP.HCM) về hành vi đỗ xe nơi có biển báo cấm. Với hành vi này, tài xế bị phạt 900.000 đồng và bị tạm giữ giấy phép lái xe.

Một cán bộ xử lý cho biết việc xử phạt nghiêm minh nhằm răn đe các trường hợp cố tình vi phạm, gây cản trở giao thông trên tuyến đường huyết mạch này.

Thấu hiểu nỗi lo mưu sinh của người dân

Song song với việc xử lý vi phạm giao thông, đoàn kiểm tra cũng tập trung giải tỏa các hàng quán bày biện bàn ghế, biển hiệu chiếm trọn lối đi của người đi bộ. Tuy nhiên, thay vì chỉ cứng nhắc xử phạt, các cán bộ phường Tân Định đã chọn cách đối thoại, tuyên truyền nhắc nhở và cho người dân ký cam kết không tái phạm.

Quán cơm bày biện trên vỉa hè, xe máy đậu dưới lòng đường chắn hết lối đi của người đi bộ ẢNH: TRẦN KHA

Công an phường Tân Định tuyên truyền, nhắc nhở người dân không buôn bán lấn chiếm ẢNH: TRẦN KHA

Tại một điểm kinh doanh, chứng kiến sự bối rối của người dân, một cán bộ chia sẻ: "Hôm nay công an phối hợp với địa phương chủ yếu để nhắc nhở và cho bà con làm cam kết. Chúng tôi biết bà con kinh doanh vất vả, nhưng mọi người phải chấp hành đúng pháp luật".

Cảm động nhất là trường hợp của cụ Lê Văn Bé (80 tuổi). Cụ chia sẻ gia cảnh neo đơn, vợ mất, cụ chỉ muốn tạo điều kiện cho các cháu có công ăn việc làm nên đôi khi lơ là để việc buôn bán tràn ra ngoài. "Mắt mũi tôi giờ cũng kém, không quán xuyến hết được. Nghe cán bộ giải thích, tôi thấy mình sai. Tôi hứa sẽ dặn dò mấy đứa nhỏ chấp hành, dẹp gọn đồ đạc vào trong để dành lối cho người đi bộ", cụ Bé chân thành nói.

Đại diện lực lượng chức năng cho hay quan điểm của chính quyền là tạo điều kiện tốt nhất để người dân buôn bán sinh sống, nhưng phải nằm trong khuôn khổ pháp luật.