Thời sự

Xử phạt nhiều trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng đường ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
06/01/2026 20:33 GMT+7

Nhiều trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng đường quanh khu chợ Phạm Thế Hiển (TP.HCM), gây ùn tắc giao thông đã bị cơ quan chức năng xử phạt, yêu cầu không tái phạm.

Ngày 6.1, Công an phường Chánh Hưng (quận 8 cũ, TP.HCM) ra quân xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường quanh khu chợ Phạm Thế Hiển.

Nhiều trường hợp bị xử phạt vì buôn bán lấn chiếm lòng đường ở TP.HCM - Ảnh 1.

Công an ghi hình xử lý lấn chiếm lòng đường

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trước đó, người dân phản ánh đến cơ quan chức năng tình trạng các lòng đường Tám Danh, Tạ Quang Bửu đến chợ Phạm Thế Hiển bị nhiều người chiếm dụng bày hàng hóa, gây cảnh ùn tắc triền miên, nhất là giờ cao điểm. Người đi đường rất chật vật khi qua đoạn này.

Sáng 6.1, Công an phường Chánh Hưng phối hợp các đơn vị liên quan lập tổ công tác, ra quân xử lý tình trạng nói trên.

Tại đây, tổ công tác ghi nhận nhiều sạp hàng thịt, tôm cá, rau củ quả bày bán lấn chiếm lòng đường. Đồng thời, phương tiện của người dân đi chợ đậu đỗ không đúng nơi quy định cũng là nguyên nhân gây cản trở giao thông.

Tổ công tác đã lập biên bản gần 10 trường hợp về hành vi lấn chiếm lòng lề đường và yêu cầu viết cam kết không tái phạm.

Theo ghi nhận, đến chiều cùng ngày, tuyến đường đã thông thoáng, không còn tính trạng lấn chiếm lòng đường.

Nhiều trường hợp bị xử phạt vì buôn bán lấn chiếm lòng đường ở TP.HCM - Ảnh 2.

Nhiều trường hợp bị công an xử phạt

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trong thời gian tới, tổ công tác Công an phường Chánh Hưng tiếp tục ra quân, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm trật tự vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn.

TP.HCM: Tái diễn tình trạng 'xẻ thịt' vỉa hè, thu phí giữ xe trên trời

TP.HCM: Tái diễn tình trạng 'xẻ thịt' vỉa hè, thu phí giữ xe trên trời

Người dân TP.HCM bức xúc trước tình trạng những người lạ mặt chiếm vỉa hè lập bãi xe 'lụi', thu giá trên trời quanh các bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 2, Chợ Rẫy, Hùng Vương.

