TP.HCM ra quy định mới về vỉa hè: Tái lập mỹ quan, trật tự

N HỮNG "ĐIỂM NÓNG" GIỜ RA SAO ?

Ngày 1.3, ghi nhận tại các "điểm nóng" trước đây ở phường Tân Tạo (TP.HCM), tình trạng hàng quán lấn chiếm tràn lan tại khu dân cư Bắc Lương Bèo hay các trục đường quanh Khu công nghiệp Tân Tạo như Song Hành, Lê Đức Anh đã được giải tỏa. Hiện trật tự được duy trì tốt, người dân đi lại thuận tiện, không còn cảnh bát nháo như trước.

Tương tự, đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn), sau khi được chính quyền địa phương vận động, người dân đã chấp hành rất tốt, tự giác tháo dỡ mái che, trả lại không gian sạch đẹp. Anh Tuyền, chủ cửa hàng trên đường này, đồng tình với việc phường đồng loạt ra quân xử lý trên toàn tuyến, bảo đảm công bằng, diện mạo đô thị trở nên sạch sẽ, gọn gàng hơn.

Vỉa hè đường Tạ Uyên (phường Chợ Lớn, TP.HCM) khá rộng, nhiều cửa hàng bày hàng hóa để buôn bán ẢNH: TRẦN KHA

Tuy nhiên, anh cũng nêu thực tế buôn bán năm nay vắng khách hơn, phần vì kinh tế khó khăn, phần vì lực lượng chức năng kiểm tra gắt gao. "Khách ngại tấp xe vô mua vì sợ bị phạt, trong khi việc để xe thế nào đúng quy định thì chưa có. Hy vọng sắp tới có hướng dẫn cụ thể hơn nữa để mình vừa chấp hành đúng, vừa thuận lợi buôn bán", anh Tuyền đề đạt.

Công an phường Bình Lợi Trung, TP.HCM lập biên bản xử phạt các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Về tình trạng lấn chiếm tại các đường Hà Tôn Quyền, Tạ Uyên, Tân Thành, ông Nguyễn Xuân Trung, Chủ tịch UBND phường Chợ Lớn, cho biết công tác xử lý vẫn đang được thực hiện quyết liệt. Riêng đường Hà Tôn Quyền (đoạn từ đường Hồng Bàng đến Nguyễn Chí Thanh), ông Trung cho hay khu vực này có một phần thuộc phạm vi chợ tạm theo quyết định của UBND TP.HCM trước đây và hoạt động theo quy định của ban quản lý chợ. "Công an phường vẫn ra quân thường xuyên để xử lý những hộ kinh doanh lấn chiếm ngoài phạm vi cho phép, không để tình trạng này kéo dài", ông Trung nói.

Tại khu chợ tự phát Cây Quéo trên đường Hoàng Hoa Thám (phường Bình Lợi Trung), lực lượng chức năng duy trì tuần tra, xử lý 2 lần mỗi ngày vào sáng và chiều. Tuy nhiên, chỉ khi có mặt lực lượng chức năng thì vỉa hè mới thông thoáng; khi vắng bóng kiểm tra, tình trạng tái lấn chiếm lại diễn ra. Hai bên vỉa hè bị chiếm dụng từ sát mặt tiền nhà ra đến mép đường để bày bán hàng hóa, rau củ, trái cây, quần áo, giày dép… Nhiều sạp hàng dựng tạm bằng khung sắt, mái che di động, kê thêm bàn, ghế nhựa để buôn bán, thậm chí một số xe bán hàng còn tràn xuống lòng đường.

Ông Q.L (67 tuổi), chủ cửa hàng heo quay trên đường Hoàng Hoa Thám, cho rằng việc lực lượng chức năng xử lý lấn chiếm là đúng vì không thể để tình trạng buôn bán tràn xuống lòng đường gây cản trở giao thông. Theo ông, nếu có vạch sơn phân định rõ phạm vi buôn bán thì người dân sẽ dễ chấp hành hơn. Tuy vậy, người dân băn khoăn nếu chỉ một vài hộ chấp hành còn những người khác vẫn lấn ra ngoài thì người làm đúng sẽ khó kinh doanh. "Mình dọn, người khác bày thì sao bán? Xe của khách để trong nhà hay ngoài đường cũng khó. Chưa kể người bán hàng rong nơi khác đến nữa", ông L. nói và mong việc kiểm tra được thực hiện đồng bộ, tránh tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa".

C HO PHÉP ĐỂ XE, KHÔNG ĐƯỢC BUÔN BÁN

Thực tiễn cho thấy nhiều tổ chức, người dân có nhu cầu sử dụng vỉa hè nhưng hơn 1 năm qua hồ sơ bị "tắc", trong khi lực lượng chức năng mở đợt cao điểm xử phạt. Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn này, Sở Xây dựng TP.HCM mới đây đã gửi văn bản hướng dẫn thực hiện công tác quản lý, thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để các phường, xã áp dụng.

Theo đó, các trường hợp được phép sử dụng tạm thời gồm: tổ chức sự kiện chính trị - xã hội, hoạt động văn hóa, thể thao; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, cháy nổ, dịch bệnh; phục vụ thi công xây dựng công trình; tổ chức tang lễ, đám cưới; sử dụng vào việc trông giữ xe trong trường hợp cần thiết. So với quy định cũ, TP.HCM không còn cho phép sử dụng vỉa hè làm điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua bán hàng hóa.

Theo hướng dẫn của Sở Xây dựng TP.HCM, các hộ dân không được buôn bán, kinh doanh trên vỉa hè ẢNH: SỸ ĐÔNG

Mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè áp dụng theo nghị quyết do HĐND TP.HCM và HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (trước sáp nhập) ban hành, tương ứng với từng khu vực. Riêng các phường, xã thuộc khu vực Bình Dương cũ, mức phí sẽ áp dụng theo nghị quyết của HĐND TP.HCM mới ban hành trong thời gian tới.

Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị hạn chế tối đa việc sử dụng lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác nhằm đảm bảo nguyên tắc lòng đường dùng cho mục đích giao thông, vỉa hè dành cho người đi bộ. Việc sử dụng vỉa hè vào mục đích khác cần xem xét ưu tiên cho các tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất, tài sản gắn với đất liền kề với phần vỉa hè đó.

Các tổ chức, cá nhân đăng ký chỉ được sử dụng theo đúng mục đích cấp phép, có phương án tổ chức, không gây ùn tắc giao thông. Khi đề xuất sử dụng vỉa hè vào mục đích khác phải đảm bảo phần còn lại dành cho người đi bộ rộng tối thiểu 1,5 m, thông suốt và không có chướng ngại vật cản trở.

Trước đây, việc cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè căn cứ danh mục các tuyến đường do UBND quận, huyện quyết định. Còn theo hướng dẫn mới của Sở Xây dựng, thẩm quyền giải quyết thuộc UBND phường, xã và Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM. Trường hợp đủ điều kiện, các đơn vị sẽ xem xét cấp phép.

"R Õ NHƯNG CHƯA THÔNG"

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, lãnh đạo nhiều phường, xã ở TP.HCM đánh giá hướng dẫn mới của Sở Xây dựng đã rõ hơn cho công tác quản lý vỉa hè của cấp cơ sở. Tuy nhiên, việc cho thuê vỉa hè vẫn đang gặp vướng, bởi lẽ theo phân cấp của UBND TP.HCM thì cấp phường, xã chỉ quản lý vỉa hè tại các tuyến đường có chiều rộng dưới 13 m. Thực tế, những tuyến đường này không có vỉa hè hoặc bề rộng vỉa hè dưới 3 m, không đủ điều kiện để cho sử dụng và thu phí. Trong khi đó, những tuyến đường có vỉa hè rộng hiện do Sở Xây dựng quản lý về mặt chuyên ngành, còn công tác quản lý địa bàn dân cư và kiểm tra, xử lý lại giao về cho cấp phường, xã. Lãnh đạo một số phường đề xuất bàn giao toàn bộ vỉa hè về cho UBND phường, xã để thuận tiện trong việc quản lý, thu phí sử dụng tạm thời.

Ông Lê Minh Tuấn Anh, Phó chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, nhận định hướng dẫn mới của Sở Xây dựng là thay đổi quan trọng nên chính quyền cơ sở phải tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu rõ. Nếu không nắm được quy định mới, nhiều hộ vẫn giữ tư duy cũ, tiếp tục bày bán như trước đây. "Trước đây có thể còn vin vào lý do chưa rõ thẩm quyền, nhưng nay quy định đã rõ thì công tác tuyên truyền, hướng dẫn phải được đặt lên hàng đầu", ông Tuấn Anh nói.

Sắp tới, UBND phường Xuân Hòa sẽ ban hành hướng dẫn chi tiết để người dân biết rõ trường hợp nào được phép sử dụng, điều kiện ra sao, thủ tục thế nào, nộp hồ sơ ở đâu. Nếu có nhu cầu, người dân phải thực hiện xin phép theo đúng quy định. Mức phí áp dụng căn cứ theo nghị quyết của HĐND TP.HCM. Cũng theo lãnh đạo UBND phường Xuân Hòa, hiện nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị đã được giao cho công an phường, không còn do UBND phường trực tiếp đảm trách như trước. Vì vậy, công tác phối hợp giữa chính quyền và lực lượng công an giữ vai trò then chốt, nếu triển khai thiếu đồng bộ, mọi việc sẽ khó thay đổi thực chất.

Một lãnh đạo UBND phường Sài Gòn cho biết phường đã kẻ vạch sơn trên vỉa hè nhiều tuyến đường rộng rãi, cho phép người dân sử dụng làm nơi trông giữ xe, ưu tiên chủ sở hữu nhà. Trong thời gian qua, phường không thu phí, việc kẻ vạch sơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, các hộ kinh doanh nhưng phải bảo đảm lối đi thông thoáng cho người đi bộ.