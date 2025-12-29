Không để xảy ra các 'điểm nóng' an ninh trật tự tại Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng chủ trì hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, thời gian qua, công tác bảo đảm an ninh, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá nhằm gây mất an ninh trật tự của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm tại Đồng bằng sông Cửu Long được quán triệt, thực hiện có hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long ẢNH: NHẬT BẮC

Qua đó, tạo điều kiện, môi trường an ninh, an toàn phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống về mọi mặt của người dân Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận.

Hội nghị lần này nhằm đưa ra các giải pháp mang tính chất "đột phá", tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" để tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận. Không để bị động, đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, "điểm nóng" về an ninh trật tự.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái, đối ngoại; là "cửa ngõ" phía nam của đất nước và gắn liền với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm rất lớn và đã có nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận đối với sự phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn những tồn tại, hạn chế. An ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long còn tiềm ẩn vấn đề phức tạp.

Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Đồng bằng sông Cửu Long trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội còn hạn chế. Đời sống của đồng bào dân tộc Khmer một số nơi còn khó khăn; sự phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự có lúc, có việc còn chưa chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ, nhiều vấn đề tiềm ẩn phức tạp chưa được giải quyết triệt để.

Thủ tướng cho rằng, để khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, cần có nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tạo nền tảng vững chắc để phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long tương xứng với tiềm năng, lợi thế, củng cố bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng ở khu vực này.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, xuyên suốt. Trong đó phải bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực hiện ngay từ cơ sở theo phương châm "bốn tại chỗ", đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan chức năng.

Trước mắt, trong năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương hoàn thành 7 nhóm nhiệm vụ lớn, trọng tâm chủ yếu về chăm lo, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long; lưu ý, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo tháo gỡ.