Đà Nẵng yêu cầu không để tài nguyên khoáng sản 'nằm trên giấy'

Chiều 18.3, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành nhằm bàn giải pháp tăng cường quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Nguồn cung hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng An, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, cho biết tính đến ngày 17.3, toàn thành phố có 80 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực (59 giấy do tỉnh Quảng Nam cũ cấp và 21 giấy phép do thành phố Đà Nẵng cấp) và 6 giấy phép thuộc thẩm quyền cấp của bộ.

Một mỏ cát trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (cũ) hiện đã hết hạn cấp phép ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đáng chú ý, dù quy hoạch có đến 186 mỏ cát, sỏi nhưng đến nay mới chỉ có 11 mỏ cát được cấp phép khai thác tại khu vực Quảng Nam (cũ), với tổng trữ lượng hơn 852.000 m³, công suất khoảng 122.000 m³/năm. Con số này được đánh giá còn rất thấp so với nhu cầu thực tế.

Thực tế, trong năm 2025, thị trường từng chứng kiến "cơn sốt" giá cát, khiến nhiều công trình đầu tư công bị chậm tiến độ, gây áp lực lớn lên mục tiêu tăng trưởng của thành phố.

Trong khi đó, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số khu vực nhạy cảm như mỏ vàng Bồng Miêu hay các mỏ vàng tại huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam cũ).

Thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra đã được tăng cường với hàng chục cuộc kiểm tra. Qua đó, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều vi phạm.

Tổng cộng đã có 61 quyết định xử phạt hành chính được ban hành, với số tiền gần 30 tỉ đồng. Các sai phạm chủ yếu gồm khai thác vượt công suất, sai phạm vi, không phép, vi phạm quy định về sản lượng và chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ môi trường.

Ông Nguyễn Hồng An, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, báo cáo tại buổi làm việc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Nguyễn Hồng An, tiềm năng tài nguyên khoáng sản của thành phố vẫn còn rất lớn với hàng trăm khu vực đã được quy hoạch nhưng chưa được khai thác. Sở đang phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng chiến lược dài hạn, đồng thời sẽ tổ chức khảo sát toàn tuyến hai bên sông Vu Gia – Thu Bồn để đề xuất bổ sung các vị trí khai thác mới.

"Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch, đẩy mạnh khảo sát, tăng cường quản lý và xử lý vi phạm, đồng thời tham mưu thành phố ban hành các chủ trương phù hợp nhằm đưa hoạt động khai thác khoáng sản đi vào nền nếp, minh bạch và hiệu quả hơn", ông An nói.

Khẩn trương bổ sung quy hoạch, đẩy nhanh đấu giá

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, yêu cầu các đơn vị liên quan phải triển khai đồng bộ, tránh tình trạng chậm trễ, ách tắc.

"Những nội dung đã có trong quy hoạch thì phải triển khai ngay, xây dựng kế hoạch rõ ràng từng giai đoạn. Không để tình trạng có quy hoạch nhưng chậm triển khai", ông Hưng nhấn mạnh.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo tiến độ trình trong tuần; đồng thời sớm tổ chức đấu giá các mỏ đã đủ điều kiện, tránh lãng phí tài nguyên.

Ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đối với các đề xuất bổ sung quy hoạch, thành phố thống nhất chủ trương "có thể bổ sung được thì phải bổ sung ngay", nhất là với các nguồn vật liệu còn thiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết.

Theo ông Trần Nam Hưng, dù đã có quy hoạch khoảng 186 khu vực mỏ, nhưng số lượng được cấp phép khai thác hiện chỉ dừng ở 11 mỏ, cho thấy tiến độ triển khai còn rất chậm.

Quan điểm xuyên suốt là không để tài nguyên "nằm trên giấy". Tất cả các mỏ đã quy hoạch phải được đưa ra thị trường thông qua đấu giá, cấp phép và khai thác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với các khu vực đã trúng đấu giá, ông Hưng yêu cầu làm rõ lộ trình đưa vào khai thác thực tế, xây dựng kế hoạch chi tiết và báo cáo cụ thể. Những trường hợp đã thăm dò xong, đã phê duyệt trữ lượng nhưng chưa được cấp phép khai thác cần chỉ rõ vướng mắc ở đâu, thời gian tháo gỡ khi nào.

Tương tự, các khu vực đã cấp phép thăm dò nhưng chưa phê duyệt trữ lượng, hay đã trúng đấu giá nhưng chưa triển khai thăm dò, đều phải giải trình rõ nguyên nhân, trách nhiệm và tiến độ xử lý.

Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu lực lượng công an vào cuộc, xem quản lý khoáng sản là nhiệm vụ trọng điểm nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng.

"Việc đẩy nhanh khai thác, tăng nguồn cung vật liệu không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng lâu dài, góp phần kích thích đầu tư, xây dựng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho thành phố Đà Nẵng", ông Hưng nhấn mạnh.