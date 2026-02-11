Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Quảng Ngãi: Công an vào cuộc vụ khai thác khoáng sản tại mỏ đất núi Lệ Thủy

Hải Phong
Hải Phong
11/02/2026 19:03 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra, xử lý Công ty CP Đầu tư 706 do có dấu hiệu khai thác khoáng sản không đúng nội dung giấy phép tại mỏ đất núi Lệ Thủy.

Ngày 11.2, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đang vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi khai thác khoáng sản của Công ty CP Đầu tư 706 tại mỏ đất núi Lệ Thủy (thuộc xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi).

Quảng Ngãi: Công an vào cuộc vụ khai thác khoáng sản tại mỏ đất núi Lệ Thủy- Ảnh 1.

Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra khai thác khoáng sản tại mỏ đất núi Lệ Thủy

ẢNH: THÀNH SỰ

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 1 và đầu tháng 2.2026, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở đất, đá từ mỏ đất núi Lệ Thủy di chuyển quãng đường gần 20 km đến khu vực san lấp mặt bằng tại xã Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), gây bức xúc trong dư luận địa phương về việc ô nhiễm môi trường.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện Công ty CP Đầu tư 706 có hành vi khai thác khoáng sản (đất làm vật liệu san lấp) không đúng với nội dung ghi trong giấy phép khai thác khoáng sản do UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp.

Quảng Ngãi: Công an vào cuộc vụ khai thác khoáng sản tại mỏ đất núi Lệ Thủy- Ảnh 2.

Hàng chục xe tải trong mỏ đất núi Lệ Thủy

ẢNH: THÀNH SỰ

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2023 đến nay, Công ty CP Đầu tư 706 đã khai thác đất tại mỏ Lệ Thủy để bán cho nhiều công trình, dự án không nằm trong danh mục được phép tiêu thụ theo giấy phép, với khối lượng được xác định là đặc biệt lớn. Hiện vụ việc được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Mỏ đất núi Lệ Thủy được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp phép cho Công ty CP Đầu tư 706 khai thác bằng phương pháp lộ thiên, phục vụ làm vật liệu san lấp. Theo quyết định cấp phép, địa chỉ tiêu thụ đất chỉ được phép cung cấp cho dự án đường Phan Đình Phùng nối dài (đoạn từ khu dân cư Phú Sơn đến đường dẫn cao tốc) và dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

Quảng Ngãi: Công an vào cuộc vụ khai thác khoáng sản tại mỏ đất núi Lệ Thủy- Ảnh 3.

Xe ra vào lấy khoáng sản tại mỏ đất núi Lệ Thủy

ẢNH: THÀNH SỰ

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, mỏ đất núi Lệ Thủy là mỏ đất chỉ định, phục vụ các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, không phải mỏ đấu giá nên không được phép bán đất ra ngoài các công trình đã được chỉ định.

"Trường hợp đơn vị khai thác cung cấp đất không đúng quy định sẽ bị xử lý theo pháp luật. Hiện sở đã nắm thông tin và thành lập đoàn kiểm tra. Sau khi có kết quả cụ thể sẽ thông tin lại", vị lãnh đạo này cho biết thêm.

