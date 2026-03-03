Bí thư Trần Lưu Quang: 'Xử lý lấn chiếm vỉa hè được, nhưng nhiều khi không nỡ'

Chiều 3.3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 3 phường Chợ Lớn, An Đông, Chợ Quán tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đơn vị bầu cử số 6. Tại hội nghị, cử tri đã nêu ý kiến về xử lý lấn chiếm vỉa hè ở TP.HCM.

Hội nghị tiếp xúc cử tri người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Xử lý lấn chiếm vỉa hè nhiều khi không nỡ..."

Theo đó, một cử tri ở phường Chợ Lớn bày tỏ băn khoăn về tình trạng trật tự quản lý đô thị, đặc biệt là việc sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè - vấn đề đang gây nhiều bức xúc trong dư luận.



Theo cử tri này, cách đây ít ngày thành phố đã ban hành hướng dẫn liên quan đến công tác quản lý trật tự lòng, lề đường. Tuy nhiên, điều người dân quan tâm là việc triển khai thực hiện phải bảo đảm hài hòa quyền lợi, sinh kế của người dân, đồng thời giữ gìn mỹ quan và kỷ cương đô thị.

Cử tri cho rằng TP.HCM đang đặt mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, không chỉ phát triển trong nước mà còn hướng đến tầm vóc quốc tế. Vì vậy, cùng với việc phát triển hệ thống giao thông công cộng, bài toán lập lại trật tự đô thị cần được giải quyết căn cơ, lâu dài.

Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ về việc xử lý lấn chiếm vỉa hè ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Hiện nay bà con cử tri rất bức xúc về tình trạng trật tự đô thị. Mong Bí thư quan tâm, chỉ đạo các ban, ngành thành phố vào cuộc quyết liệt hơn để đưa mọi việc đi vào nề nếp", cử tri kiến nghị.

Phản hồi ý kiến cử tri, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết vấn đề trật tự vỉa hè không phải TP.HCM không làm, mà đã làm từ trước. Xử lý lấn chiếm vỉa hè là nội dung địa phương lớn nào cũng tập trung. Tuy nhiên, ông Quang cho rằng chỉ có Đà Nẵng là làm tốt nhất.

"Xử lý lấn chiếm vỉa hè hoàn toàn có thể làm được nhưng anh em chúng tôi nhiều khi đi làm không nỡ, không dũng cảm để làm. Có khi gánh hàng trên vỉa hè nuôi sống cả gia đình chục người, nên chúng tôi không cam tâm làm. Nhìn anh em phường đi làm thấy 3 bữa lơ để người ta bán tiếp...", Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng cho hay, Tổng Bí thư đã gợi ý với ông việc tổ chức, sắp xếp các khu đất công để người buôn bán trên vỉa hè vào buôn bán tập trung. Dù vậy, ông Quang vẫn băn khoăn vì việc ăn uống, mua sắm nhiều khi đã thành thói quen. "Ví dụ như chúng ta xây chợ mới ở xa thì liệu có ai đến họp chợ?", ông Quang đặt vấn đề và cho biết phải tính kỹ để giải quyết bài toán này.

Theo ông Trần Lưu Quang, vỉa hè là dành cho người đi bộ. Nếu để buôn bán trên vỉa hè thì sẽ có cả khách dựng xe máy vào ăn uống, mua sắm tràn lan, thậm chí tràn xuống lòng đường. Khi đó, tai nạn có thể xảy ra với người đi bộ bất cứ lúc nào.

"Xử lý lấn chiếm vỉa hè là bài toán khó nhưng muốn làm thì sẽ làm được, đã quyết thì sẽ có cách làm. Đà Nẵng đã làm và thành công", ông Quang nhấn mạnh và mong các cán bộ địa phương tính toán để làm hài hòa.

5 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đơn vị số 6 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cũng trong hội nghị, cử tri nêu ý kiến cho rằng việc lắp biển "Chú ý nhường đường cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ" là lãng phí. "Thực tế thể hiện xe máy rẽ phải khi đèn đỏ không gây tai nạn, mà góp phần giải tỏa kẹt xe. Thay vào đó có thể sửa quy định, cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ", cử tri nêu.

Về việc này, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết không phải đường nào xe máy cũng được rẽ phải khi đèn đỏ. Khi các cơ quan phụ trách nghiên cứu, xác định giao lộ nào xe máy rẽ phải không ảnh hưởng tới người đi bộ, các phương tiện giao thông khác và cần thiết để giải tỏa ùn tắc thì mới lắp bảng.

"Nguyên tắc đi đường gặp đèn đỏ là phải dừng. Hiện nay TP.HCM cho rẽ phải ở một số giao lộ là vì áp lực giao thông", ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

5 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 6, gồm: ông Trần Lưu Quang (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM); ông Đỗ Đức Hiển (đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV); bà Trịnh Thị Hiền Trân (Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM); bà Vương Thanh Liễu (Chủ tịch UBND phường Bình Tiên); ông Nguyễn Vũ Trung (Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM). Đơn vị bầu cử số 6 của TP.HCM gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Hòa Hưng, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.



