Bầu cử Quốc hội: Bí thư Trần Lưu Quang nêu giải pháp 'trị' số nhà 3 - 4 xuyệt

Sáng 3.3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận (TP.HCM), tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại đơn vị bầu cử số 6 của TP.HCM.

Cử tri Phan Thị Phụng, phường Phú Nhuận, cho biết UBND TP.HCM vừa giao Trung tâm Chuyển đổi số nghiên cứu, xây dựng, lựa chọn và hoàn thiện phần mềm ứng dụng công nghệ GIS dùng chung phục vụ công tác đánh số và gắn biển số nhà trên toàn địa bàn thành phố.

Bà Phụng nêu thực tế sau hơn 50 năm đất nước thống nhất, tình trạng tên đường phố, số nhà không đồng nhất, không quy củ, trật tự vẫn diễn ra phổ biến ở TP.HCM, nhiều ngôi nhà có địa chỉ dài 3 - 4 xuyệt. Do đó, cử tri ủng hộ việc đánh số và gắn biển số nhà đồng bộ đến từng căn nhà của người dân.

Những số nhà dài lòng thòng ở TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

"Đây là một công trình không dễ thực hiện trong một sớm một chiều. Nhưng tôi tin tưởng rằng lãnh đạo đã quyết tâm triển khai làm thì sẽ được nhân dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương này cùng hợp tác thực hiện. Đây không chỉ là công trình nội bộ của TP.HCM mà theo tôi đó còn là công trình thế kỷ của những người đã sinh sống ở thành phố nhiều năm qua", cử tri bày tỏ.

Trao đổi với cử tri về việc số nhà dài 3 - 4 xuyệt, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đánh giá đây là phản ánh rất sức cụ thể. "Nói về đô thị văn minh thì việc này đúng là lùng nhùng thiệt. Một cái nhà mà 4 cái xuyệt thì có khi kiếm không ra, vì vào nhà đó không chỉ có một lối đi", ông Quang nói thêm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao đổi với cử tri các phường Phú Nhuận, Đức Nhuận và Cầu Kiệu ẢNH: NGUYÊN VŨ

Do đó, TP.HCM đã giao Trung tâm Chuyển đổi số nghiên cứu ứng dụng công nghệ để giải quyết, vì máy làm sẽ minh bạch, công bằng và nhanh hơn con người. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đã làm việc với Tập đoàn Google để làm lại bản đồ số cho thành phố để người dân tìm kiếm địa chỉ dễ dàng và được hướng dẫn đường đi.

Xuất hiện trang TikTok giả mạo Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang

Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng phát triển khoa học và chuyển đổi số là điều cần thiết và cần được hiểu theo hướng ứng dụng để làm việc hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian hơn, biết thêm nhiều thông tin hơn.

Dù vậy, ông Quang nhận định không phải tất cả thông tin chúng ta tiếp nhận đã đúng, và việc tiếp cận trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok cũng phải có chọn lọc.

"Thú thật với mọi người, tự nhiên trên TikTok có một trang tên Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang. Mặc dù không phải của tôi nhưng có nhiều clip về tôi. Anh em an ninh hỏi có cần gỡ không thì tôi nói chưa có gì sai nên chưa cần gỡ. Mình gỡ, mai mốt họ có thể làm cái khác, quan trọng là người xem biết chọn lọc", ông Quang nhấn mạnh.

Cử tri nêu các vấn đề quan tâm tại buổi tiếp xúc với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI ẢNH: NGUYÊN VŨ

Cũng theo Bí thư Trần Lưu Quang, TP.HCM đang lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Đây sẽ là công cụ hữu hiệu để quản lý, phát triển thành phố và giải quyết những tồn tại cũ về kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm và ma túy. TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ cơ bản không còn ma túy với các giải pháp tổng hợp, xây thêm các trường cai nghiện lớn.

Ở lĩnh vực giao thông, thành phố định hướng đến năm 2035 có 27 tuyến đường sắt đô thị, trong 5 năm tới sẽ hoàn thành 3 tuyến. Ngoài ra, thành phố cũng đang triển khai các dự án như cầu, hầm vượt biển Cần Giờ giúp người dân có thêm lựa chọn khi qua Vũng Tàu thay vì phải đi qua tỉnh Đồng Nai.

Các bãi xe ngầm cũng sẽ được đầu tư tại công viên Lý Thái Tổ, công viên 23 - 9, công viên Lê Văn Tám kết hợp trung tâm thương mại.

Danh sách 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI Đơn vị bầu cử số 6 của TP.HCM gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Hòa Hưng, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú. 5 người ứng cử, gồm: ông Trần Lưu Quang (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM); ông Đỗ Đức Hiển (đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV); bà Trịnh Thị Hiền Trân (Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM); bà Vương Thanh Liễu (Chủ tịch UBND phường Bình Tiên); ông Nguyễn Vũ Trung (Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM).



