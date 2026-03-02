Bí thư Trần Lưu Quang: 'TP.HCM sẽ ưu tiên quỹ đất mở rộng bệnh viện hiện hữu'

Thông tin trên được ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao đổi với các cử tri ngày 2.3 khi được gửi gắm cần có giải pháp nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, văn hóa trong thời gian tới.

Những ý kiến được cử tri 3 phường Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ gửi gắm đến 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 6, trong đó có ông Trần Lưu Quang. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề thiết thân như tạo thêm việc làm, cải thiện thu nhập, chuẩn hóa sách giáo khoa, đầu tư cho y tế, văn hóa, mở rộng công viên, cây xanh…

Trao đổi với cử tri, Bí thư Trần Lưu Quang nhận định việc lắng nghe không đơn giản. Đại biểu cần lắng nghe để ghi nhận ý kiến của tất cả mọi người, chọn lọc ý kiến xác đáng, nắm bắt những việc người dân quan tâm, bức xúc. Các ý kiến được lắng nghe cần đại diện cho lợi ích chung của người dân, nếu không sẽ gây hoang mang, không công bằng, không chính xác.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao đổi với cử tri 3 phường Xuân Hòa, Nhiêu Lộc và Bàn Cờ ẢNH: NGUYÊN VŨ

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cho biết vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã giao cho thành phố 5 nhiệm vụ lớn là giải quyết kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, xóa bỏ tệ nạn ma túy và tiếp tục công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đây cũng là những vấn đề được cử tri nêu ra tại buổi tiếp xúc lần này.

"Mọi người khen thành phố và cá nhân tôi về việc dỡ hàng rào dự án làm công viên phục vụ người dân. Việc này không phải tôi làm mà anh em doanh nghiệp làm, xin dành sự tôn vinh cho những người đó", ông Quang chia sẻ.

Cũng theo ông Quang, ý tưởng ban đầu của TP.HCM là mong muốn người dân có thêm chỗ để tập thể dục, đi dạo. Sau đó, các doanh nghiệp đã lên kế hoạch cải tạo các khu đất trống làm địa điểm tham quan, vui chơi, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân đô thị.

"Ý tưởng của chúng tôi là nghĩ nhiều hơn cho người dân bằng những việc nhỏ như vậy, từ đó mới ra được những việc lớn hơn", Bí thư Trần Lưu Quang nói thêm.

TP.HCM sẽ mở rộng bệnh viện hiện hữu, đưa một số bệnh viện ra ngoại thành ẢNH: SỸ ĐÔNG

Về y tế, ông Quang đánh giá TP.HCM là nơi có chất lượng dịch vụ y tế tốt nhất cả nước. Tuy nhiên, TP.HCM không chỉ chăm sóc sức khỏe cho 15 triệu người dân trên địa bàn mà còn là nơi chăm sóc sức khỏe của người dân các tỉnh thành khu vực phía nam, nhất là những bệnh nhân cần điều trị bằng kỹ thuật cao.

"Trách nhiệm của TP.HCM rất nặng nề, vừa lo cho bà con của mình, vừa lo cho bà con ở những nơi khác. TP.HCM sẽ có giải pháp tăng cường, ưu tiên nguồn lực mở rộng bệnh viện hiện hữu, cộng với đó là chuyển một số cơ sở y tế ra khu vực ngoại thành, từng bước giải quyết vấn đề kẹt xe, ô nhiễm", Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định.

Hiện TP.HCM có chủ trương ưu tiên sử dụng trụ sở, nhà đất công dôi dư làm các công trình y tế, giáo dục, công cộng.