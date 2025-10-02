Mở rộng Bệnh viện Chợ Rẫy, thêm các giải pháp giảm tải tuyến T.Ư

Bệnh viện (BV) này hiện trong tình trạng quá tải khám, chữa bệnh; bệnh nhân (BN) đến khám phải chờ đợi lâu, ảnh hưởng đến thời gian, sức khỏe. Các năm qua, Chính phủ và Bộ Y tế luôn ưu tiên bố trí nhiều nguồn lực để đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô diện tích và số giường bệnh của BV. Các nguồn vốn được huy động đa dạng, bao gồm: ngân sách T.Ư, trái phiếu Chính phủ, tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách nhà nước hằng năm; vốn ODA cũng như nguồn vốn phát triển hoạt động sự nghiệp của BV. Đặc biệt, hiện, chính phủ đang dành ưu tiên triển khai Dự án xây dựng BV Chợ Rẫy Hữu nghị Việt - Nhật (cơ sở 2) bằng nguồn vốn ODA của chính phủ Nhật Bản, với quy mô 1.000 giường bệnh. Dự án này được thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2030, góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và giảm tải BV.

Mở rộng BV vệ tinh, cắt giảm thủ tục

Bộ Y tế cũng đánh giá tình trạng quá tải tại các BV tuyến trên vẫn phổ biến, khiến người bệnh phải chờ đợi lâu, ảnh hưởng đến chất lượng điều trị; chênh lệch về điều kiện khám chữa bệnh giữa các tuyến, nhất là tuyến cơ sở vẫn khá lớn do hạn chế về nhân lực, trang thiết bị và kỹ thuật chuyên sâu. Ngoài ra, thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh BHYT còn phức tạp, gây khó khăn cho người dân, nhất là người già, người bệnh nặng hoặc vùng sâu vùng xa.

Về các giải pháp chung giảm tải các BV tuyến T.Ư, Bộ Y tế sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường đầu tư và phát triển hệ thống y tế cơ sở, nâng cao năng lực khám chữa bệnh. Trong đó, mở rộng đề án BV vệ tinh, khuyến khích các BV tỉnh và BV tư nhân đủ điều kiện tham gia làm "BV hạt nhân"; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và y tế từ xa (telemedicine) hội chẩn, tư vấn và điều trị.

Thêm nhiều kỹ thuật, chuyên khoa được chuyển giao cho các BV vệ tinh trong các năm tới ẢNH: LIÊN CHÂU

Về mở rộng BV vệ tinh, theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), giai đoạn 2025-2030, hướng đến mục tiêu có 200 BV vệ tinh trên cả nước đến năm 2030; giảm tỷ lệ BN phải chuyển tuyến từ 5%. Theo đó, BV vệ tinh sẽ tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ BV hạt nhân với nhiều chuyên khoa hơn, ưu tiên đầu tư các chuyên khoa, lĩnh vực có nhu cầu khám, chữa bệnh cao, như: tim mạch, ngoại, sản, nhi, truyền nhiễm, ung bướu, huyết học truyền máu, hồi sức cấp cứu, hô hấp, tiết niệu, thần kinh, nội tiết, da liễu, răng hàm mặt…và hỗ trợ nâng cao quản lý chất lượng.

Đề án BV vệ tinh mới sẽ có BV hạt nhân vùng, là BV có các chuyên khoa, lĩnh vực phát triển trong vùng, được giao nhiệm vụ phối hợp với BV hạt nhân quốc gia xây dựng và phát triển mạng lưới BV vệ tinh trong khu vực (trong đó, BV hạt nhân quốc gia là BV có các chuyên khoa, lĩnh vực phát triển nhất trên phạm vi cả nước, thực hiện được các kỹ thuật cao nhất trong danh mục hoặc đứng đầu lĩnh vực, được giao nhiệm vụ xây dựng và phát triển mạng lưới BV vệ tinh trên phạm vi cả nước theo năng lực chuyên môn). Đồng thời, Bộ Y tế triển khai các chính sách thu hút, khuyến khích bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, góp phần nâng cao năng lực cho y tế tuyến dưới.

Các năm trước, việc thực hiện đề án giảm quá tải BV giai đoạn 2013 - 2020; đề án BV vệ tinh; chính sách luân phiên cán bộ y tế tuyến trên hỗ trợ tuyến dưới đã giúp giảm công suất sử dụng giường bệnh tại các BV tuyến T.Ư; giúp giảm các ca chuyển tuyến. Số lượng BV tăng từ 1.415 (năm 2014) lên 1.643 (năm 2023); số giường bệnh thực kê tăng hơn 41% (từ 288.496 giường, năm 2014 lên 409.244 giường năm 2022).

Ngoài ra, để giảm thủ tục và giảm thời gian đi lại, các BV đang cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh BHYT như: triển khai bệnh án điện tử; kê đơn điều trị ngoại trú BHYT cấp thuốc lên 3 tháng với người bệnh mạn tính đủ điều kiện sức khỏe.