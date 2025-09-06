Người dân ở Côn Đảo được khám chữa bệnh không khác gì ở Bệnh viện Bình Dân

Chiều 6.9, Sở Y tế TP.HCM cho biết, với phòng mổ khang trang cùng dàn máy phẫu thuật nội soi hiện đại, ca phẫu thuật đầu tiên do bác sĩ ngoại khoa của Bệnh viện Bình Dân thực hiện diễn ra tốt đẹp ngay tại Trung tâm y tế quân - dân y Côn Đảo. Điều này không khác gì người dân ở Côn đảo được khám, điều trị ngay tại Bệnh viện Bình Dân.

Người bệnh được phẫu thuật tại phòng mổ đạt chuẩn trang bị hệ thống phẫu thuật nội soi tại Trung tâm y tế quân - dân y Côn Đảo ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HCM

Đó là trường hợp của bệnh nhân nam (36 tuổi) bị sốt, đau bụng vùng hố chậu, nhập viện điều trị tại Trung tâm y tế quân - dân y Côn Đảo. Sau khi xét nghiệm máu, siêu âm bụng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp.

Ngay sau đó, bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Bảo Duy, Khoa Ngoại, Bệnh viện Bình Dân đã báo cáo và xin ý kiến Giám đốc Bệnh viện Bình Dân về chỉ định can thiệp phẫu thuật nội soi. Bệnh nhân được mổ nội soi cắt ruột thừa viêm lúc 16 giờ ngày 6.9 và sẽ sớm xuất viện để trở lại công việc hằng ngày.

Ê kíp bác sĩ phẫu thuật và gây mê của Bệnh viện Bình Dân cùng các y bác sĩ của Trung tâm y tế quân - dân y Côn đảo chuẩn bị cho ca phẫu thuật nội soi đầu tiên tại Côn đảo ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HCM

Đây là một trong những kết quả đầu tiên của đoàn bác sĩ chuyên khoa luân phiên đến công tác tại đặc khu Côn đảo. Sở Y tế TP.HCM trân trọng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các y bác sĩ trong những ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ tại đây.