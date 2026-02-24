Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM sẽ đánh số nhà toàn thành phố bằng công nghệ GIS

Sỹ Đông
Sỹ Đông
24/02/2026 10:56 GMT+7

Trong quý 1/2026, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM sẽ đánh giá mô hình ứng dụng công nghệ GIS vào việc đánh số nhà ở phường An Khánh để quyết định nâng cấp hoặc xây dựng phần mềm mới.

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc triển khai ứng dụng phần mềm thống nhất trong đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM chủ trì xây dựng phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) thống nhất toàn thành phố, phục vụ công tác đánh số và gắn biển số nhà.

Cụ thể, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM là cơ quan chuyên môn đầu mối nghiên cứu, đánh giá, xây dựng, lựa chọn và hoàn thiện phần mềm ứng dụng công nghệ GIS dùng chung. Phần mềm này phục vụ công tác đánh số và gắn biển số nhà trên toàn địa bàn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị theo quy định.

TP.HCM sẽ dùng công nghệ GIS dùng chung để đánh số nhà - Ảnh 1.

Những số nhà dài lòng thòng ở TP.HCM gây khó khăn cho việc tìm kiếm, quản lý nhà đất, dân cư

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Về lộ trình, việc triển khai dự kiến thực hiện trong quý 1/2026, trên cơ sở đánh giá toàn diện hiện trạng các mô hình đã áp dụng trước đó.

Cụ thể, trường hợp phần mềm ứng dụng công nghệ GIS đang triển khai tại phường An Khánh được đánh giá đáp ứng đầy đủ yêu cầu về nghiệp vụ, kỹ thuật, tính thống nhất, khả năng kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu, đồng thời có thể rút ngắn thời gian triển khai, thành phố sẽ ưu tiên phương án nâng cấp, hoàn thiện để sử dụng chung trên toàn địa bàn.

Ngược lại, nếu không đáp ứng yêu cầu, cơ quan chức năng sẽ tổ chức xây dựng mới phần mềm theo đúng quy định.

Song song đó, Sở Xây dựng được giao phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM trong việc rà soát, chuẩn hóa quy trình nội bộ và thủ tục hành chính "cấp giấy chứng nhận số nhà", hướng dẫn chuyên môn, tiêu chuẩn kỹ thuật; đồng thời cung cấp, rà soát và chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành về nhà ở.

Việc xây dựng và vận hành phần mềm phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước theo Thông tư 08/2024 và Thông tư 09/2025 của Bộ Xây dựng.

UBND các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu hiện trạng; tham gia rà soát, đánh giá thực tế triển khai tại địa phương; bố trí nhân sự phục vụ quá trình khảo sát, xây dựng, thử nghiệm và vận hành hệ thống. Sau khi phần mềm được đưa vào hoạt động chính thức, các địa phương tổ chức cập nhật, khai thác và sử dụng, bảo đảm dữ liệu được cập nhật thường xuyên, liên tục.

Theo định hướng, việc xây dựng phần mềm GIS dùng chung không chỉ chuẩn hóa công tác đánh số nhà mà còn tạo nền tảng dữ liệu phục vụ quản lý đô thị, cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Tin liên quan

Chờ ngày số nhà hết dài lòng thòng

Chờ ngày số nhà hết dài lòng thòng

Đặt tên mới cho hẻm đủ rộng, nối dài hẻm nhánh, sắp xếp lại tên hẻm là cách mà nhiều quận, huyện ở TP.HCM đang làm để nhà từ 5 xuyệt còn 1 - 2 xuyệt.

Đề xuất định danh địa chỉ internet tương tự như số nhà

Hạn chế phiền hà cho người dân khi đánh lại số nhà

Khám phá thêm chủ đề

Số nhà dùng phần mềm đánh số nhà phần mềm đánh số nhà phường An Khánh chuyển đổi số chứng nhận số nhà công nghệ GIS TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận