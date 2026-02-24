TP.HCM sẽ đánh số nhà toàn thành phố bằng công nghệ GIS

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc triển khai ứng dụng phần mềm thống nhất trong đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM chủ trì xây dựng phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) thống nhất toàn thành phố, phục vụ công tác đánh số và gắn biển số nhà.

Cụ thể, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM là cơ quan chuyên môn đầu mối nghiên cứu, đánh giá, xây dựng, lựa chọn và hoàn thiện phần mềm ứng dụng công nghệ GIS dùng chung. Phần mềm này phục vụ công tác đánh số và gắn biển số nhà trên toàn địa bàn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị theo quy định.

Những số nhà dài lòng thòng ở TP.HCM gây khó khăn cho việc tìm kiếm, quản lý nhà đất, dân cư ẢNH: SỸ ĐÔNG

Về lộ trình, việc triển khai dự kiến thực hiện trong quý 1/2026, trên cơ sở đánh giá toàn diện hiện trạng các mô hình đã áp dụng trước đó.

Cụ thể, trường hợp phần mềm ứng dụng công nghệ GIS đang triển khai tại phường An Khánh được đánh giá đáp ứng đầy đủ yêu cầu về nghiệp vụ, kỹ thuật, tính thống nhất, khả năng kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu, đồng thời có thể rút ngắn thời gian triển khai, thành phố sẽ ưu tiên phương án nâng cấp, hoàn thiện để sử dụng chung trên toàn địa bàn.

Ngược lại, nếu không đáp ứng yêu cầu, cơ quan chức năng sẽ tổ chức xây dựng mới phần mềm theo đúng quy định.

Song song đó, Sở Xây dựng được giao phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM trong việc rà soát, chuẩn hóa quy trình nội bộ và thủ tục hành chính "cấp giấy chứng nhận số nhà", hướng dẫn chuyên môn, tiêu chuẩn kỹ thuật; đồng thời cung cấp, rà soát và chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành về nhà ở.

Việc xây dựng và vận hành phần mềm phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước theo Thông tư 08/2024 và Thông tư 09/2025 của Bộ Xây dựng.

UBND các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu hiện trạng; tham gia rà soát, đánh giá thực tế triển khai tại địa phương; bố trí nhân sự phục vụ quá trình khảo sát, xây dựng, thử nghiệm và vận hành hệ thống. Sau khi phần mềm được đưa vào hoạt động chính thức, các địa phương tổ chức cập nhật, khai thác và sử dụng, bảo đảm dữ liệu được cập nhật thường xuyên, liên tục.

Theo định hướng, việc xây dựng phần mềm GIS dùng chung không chỉ chuẩn hóa công tác đánh số nhà mà còn tạo nền tảng dữ liệu phục vụ quản lý đô thị, cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.