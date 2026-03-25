Xử phạt bãi xe đường Võ Chí Công: Buộc tháo dỡ, không cấp điểm kinh doanh

Ngày 25.3, đại diện UBND phường Phước Long (TP.HCM) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 đơn vị kinh doanh bãi xe container tự phát trên đường Võ Chí Công.

Biên bản được lập ngày 20.3, về hành vi tổ chức thi công công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép. Còn hành vi sử dụng đất sai mục đích và các hành vi khác, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý.

Tổ công tác kiểm tra, phát hiện nhiều vi phạm tại bãi đất do Công ty TNHH MTV Ngọc Qúi khai thác sử dụng ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo đó, tại khu đất do Công ty TNHH MTV Ngọc Qúi do ông Võ Ngọc Quý quản lý, sử dụng, cơ quan chức năng ghi nhận có 5 công trình với tổng diện tích hơn 711 m², kết cấu cột sắt, mái tôn, trong đó có các container được cải tạo thành nơi ở. Các hạng mục này được xác định xây dựng từ năm 2022.

Trong khi đó, tại bãi xe do bà Võ Thị Thùy Trang (đại diện Công ty TNHH dịch vụ sửa chữa và phụ tùng ô tô AZG) khai thác, ghi nhận có hơn 263 m² công trình xây dựng trái phép, gồm nền bê tông, cột sắt, mái tôn. Bà Trang cho biết đã thuê lại khu đất từ một người đàn ông tên Thanh vào năm 2023, với hiện trạng công trình đã có sẵn để phục vụ hoạt động sửa chữa ô tô.

Bên cạnh việc lập biên bản xử phạt, cơ quan chức năng yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan chấm dứt việc sử dụng các hạng mục vi phạm, đồng thời khẩn trương tự tháo dỡ, khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu theo quy định.

Hiện UBND phường Phước Long đã hoàn tất hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp nêu trên.

Xe đầu kéo leo vỉa hè, ra vào không đảm bảo an toàn giao thông tại bãi Công ty TNHH MTV Ngọc Qúi ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Quyết liệt xử lý các vi phạm

Đáng chú ý, trong văn bản ngày 24.3 gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính TP.HCM, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phước Long đã đề nghị không giải quyết hồ sơ thông báo lập địa điểm kinh doanh đối với Công ty TNHH dịch vụ sửa chữa và phụ tùng ô tô AZG tại khu đất nêu trên.

Theo nội dung văn bản, qua kiểm tra ngày 18.3, doanh nghiệp này đã nộp hồ sơ đăng ký lập địa điểm kinh doanh tại thửa đất số 578, tờ bản đồ số 79 (phường Phước Long). Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định khu đất này thuộc dự án phát triển nhà ở đã được đưa vào danh mục thí điểm theo nghị quyết của Quốc hội và HĐND TP.HCM, không phù hợp để hoạt động sửa chữa ô tô.

Ngoài ra, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khu đất có mục đích là đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm, trong khi doanh nghiệp lại sử dụng để kinh doanh sửa chữa xe, được xác định là sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm quy định của luật Đất đai. Bên cạnh đó, vị trí này cũng chưa được cấp số nhà.

Từ các căn cứ trên, UBND phường Phước Long đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh không xem xét, giải quyết hồ sơ lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại địa chỉ này.

Động thái trên cho thấy UBND phường Phước Long chủ động rà soát, kiểm tra và quyết liệt xử lý vi phạm. Không chỉ dừng lại ở việc lập biên bản xử phạt hành chính, địa phương còn đồng thời siết chặt các điều kiện pháp lý, đề nghị không giải quyết hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp vi phạm.

Cách làm này thể hiện sự chủ động trong quản lý địa bàn, hướng đến xử lý dứt điểm các vi phạm, hạn chế tình trạng kéo dài hoặc tìm cách hợp thức hóa hoạt động trái phép.

Nhiều xe đầu kéo, xe bồn, container bên trong bãi xe Công ty TNHH MTV Ngọc Qúi và Công ty TNHH dịch vụ sửa chữa và phụ tùng ô tô AZG

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 5.3, phường Phước Long ra quân tổng rà soát kiểm tra, xử lý vi phạm tại các bãi xe đầu kéo, container trên đường Võ Chí Công. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện một số khu đất bị sử dụng sai mục đích, tự ý san lấp, dựng công trình, tổ chức bãi đậu xe container và gara sửa chữa khi chưa đảm bảo các điều kiện pháp lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và phá vỡ quy hoạch khu vực.