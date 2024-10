Bé trai bị bạo hành ở Q.8: 'Dì ghẻ' khai đổ nước sôi vào chân

Ngày 5.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.8 (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Toàn (24 tuổi) cùng Lê Thụy Thanh Tâm (22 tuổi, ở Q.8, vợ của Toàn) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Toàn và Tâm bị công an bắt giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Nạn nhân trong vụ việc là bé trai N.T.K (6 tuổi, con của Toàn và chị N.T.V). Từ năm 2017, Toàn và chị V. sinh sống với nhau như vợ chồng (không đăng ký kết hôn) và sinh ra bé K. Đến năm 2021, cả 2 chia tay, chị V. đưa bé K. về quê ở Phú Yên sinh sống.

Đến tháng 8, chị V. gọi cho Toàn hỏi có muốn nuôi con không thì Toàn đồng ý và ra Phú Yên đón con trai về TP.HCM. Lúc này, tại TP.HCM, Toàn đang sống cùng Lê Thụy Thanh Tâm.

Thời điểm cả 3 sống chung với nhau tại khu trọ trên địa bàn Q.8, bé trai không nghe lời nên bị Toàn và Tâm bạo hành bằng cách nhiều lần đánh đập. Đỉnh điểm là ngày 25.9, Tâm lấy nước sôi đổ lên chân, lòng bàn chân của bé trai làm bé bị bỏng nặng.

Thời gian đầu, do không có tiền nên cả 2 mua thuốc về tự bôi cho nạn nhân nhưng vết thương không khỏi và lở loét. Sau đó Toàn và Tâm có đưa bé trai đến phòng khám tư để điều trị.

Ngày 28.9, cư dân sống gần phòng trọ phát hiện bé K. bị bỏng nặng, trên người có nhiều vết thương nên đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Qua kiểm tra, các bác sĩ nghi ngờ bé trai bị bạo hành nên liên lạc, báo tin người thân.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bé tỉnh, chi ấm, mạch rõ, sốt cao liên tục, ho nhiều, vết bỏng tụt da, da chết trắng, thâm hôi, phù nề nhẹ vị trí cẳng chân 2 bên, diện tích phỏng chân trái 7%, chân phải 5%, tổn thương phổi, men gan tăng cao.

Bệnh nhi được chẩn đoán bỏng nước sôi độ II - III 12%, nhiễm trùng vết bỏng, nhiễm trùng huyết, tổn thương gan, viêm xẹp phổi.

Bé trai bị bạo hành dã man ẢNH: NGUỒN TIN CUNG CẤP

Bệnh nhi được nằm tại phòng cấp cứu khoa Phỏng - tạo hình, được điều trị tích cực kháng sinh, dịch truyền, truyền máu, chăm sóc vết bỏng. Hiện bệnh nhi giảm sốt, ăn uống được, tiểu vàng trong, còn ho nhiều nên tiếp tục được sử dụng kháng sinh, chăm sóc vết bỏng, tập vật lý trị liệu vận động.

Chiều 1.10, mẹ bé trai là chị V. đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Lúc này, Toàn đã dẫn Tâm bỏ trốn khỏi địa phương. Vào cuộc truy xét, các đơn vị nghiệp vụ Công an Q.8 bắt giữ Toàn và Tâm khi đang lẩn trốn tại Long An.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.