Cháy nhà ở Q.Phú Nhuận, 1 công nhân bị điện giật bỏng nặng

Ngày 9.11, Công an Q.Phú Nhuận, TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, xử lý vụ cháy nhà dân, một người bị điện giật, bị thương.

Theo đó, khoảng 13 giờ 30 trưa cùng ngày, một đám cháy bùng lên tại căn nhà trong hẻm 129 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q.Phú Nhuận. Khu vực xung quanh bị mất điện. Những người bên trong căn nhà kịp thời thoát ra ngoài. Công an P.8, lực lượng tại chỗ phối hợp người dân dùng bình chữa cháy nhanh chóng dập tắt được đám cháy.

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy T.D

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một nạn nhân bị bỏng nặng nên hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Tối cùng ngày, liên quan đến vụ việc cháy nhà dân nói trên, UBND P.8 đã có báo cáo ban đầu.

Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là anh Đỗ Thanh L.. Trưa cùng ngày, anh L. được chủ nhà thuê đến để lắp khung sắt trồng cây. Khi anh L. đang lắp ráp ở ban công, đoạn gần đường dây điện 110 kV thì bị điện từ đường dây phóng vào người (hay còn gọi là hồ quang điện).

Vụ việc làm phát sinh đám cháy và nạn nhân té từ trên cao xuống đất, bị bỏng nặng ở bàn tay, chân và bụng. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện ITO (Q.Phú Nhuận). Qua cấp cứu ban đầu, tình hình sức khỏe của nạn nhân tạm ổn định và được chuyển lên Bệnh viện Chợ rẫy tiếp tục theo dõi sức khỏe, điều trị.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do vi phạm an toàn về khoảng cách an toàn với đường điện 110 kV.