Xô xát tại cây xăng sau va quẹt, 2 người ở TP.HCM bị mời làm việc

Trần Duy Khánh
29/03/2026 10:29 GMT+7

2 người đàn ông đang xếp hàng đổ xăng tại cây xăng trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận, quận 7 cũ, TP.HCM) thì va quẹt xe, dẫn đến xô xát.

Ngày 29.3, thông tin từ Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Phú Thuận (quận 7 cũ) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời làm việc 2 người liên quan đến vụ xô xát xảy ra tại một cây xăng trên đường Huỳnh Tấn Phát.

Xô xát tại cây xăng sau va quẹt, 2 người ở TP.HCM bị mời làm việc- Ảnh 1.

Công an TP.HCM làm việc với 1 trong 2 cá nhân liên quan

ẢNH: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 35 ngày 10.3, tại cây xăng số 743 Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận), trong lúc xếp hàng đổ xăng, xe máy do ông L.Đ.C (42 tuổi, ở phường Tân Thuận) và xe máy do ông N.T.C (55 tuổi, ở phường Tân Mỹ) điều khiển xảy ra va quẹt nhẹ.

Từ va chạm nhỏ, hai bên nảy sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại rồi xô xát nhau. Trong lúc cự cãi, ông L.Đ.C đã dùng tay đánh vào vùng mặt ông N.T.C

Chưa dừng lại, người này còn mở cốp xe với biểu hiện hù dọa, tuy nhiên không lấy bất kỳ vật dụng nào ra ngoài. Sau đó, cả hai vẫn tiếp tục đổ xăng rồi rời khỏi hiện trường.

Xô xát tại cây xăng sau va quẹt, 2 người ở TP.HCM bị mời làm việc- Ảnh 2.

Vụ việc được camera tiệm xăng ghi lại

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp Công an phường Phú Thuận nhanh chóng xác minh, mời hai người cùng phương tiện liên quan về trụ sở làm việc.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Phú Thuận củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

TP.HCM: Bắt nhóm công nhân sát hại đồng hương sau ca làm

Sau mâu thuẫn trong lúc làm việc, một nam công nhân bị nhóm đồng hương phục kích, sát hại trong đêm trên đường về phòng trọ. Chỉ sau thời gian ngắn truy xét, Công an TP.HCM đã bắt giữ các nghi phạm liên quan.

