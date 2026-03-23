Công an khởi tố 2 người rượt đuổi, kẹp cổ tài xế ô tô ở TP.HCM

Ngày 23.3, thông tin từ Công an TP.HCM, đơn vị này đã khởi tố bị can đối với N.K.L (36 tuổi) và H.P.H (53 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ rượt đuổi, hành hung tài xế ô tô 7 chỗ trên đường Phan Xích Long gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 7.3, trong lúc di chuyển làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, tổ công tác thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM nhận tin báo về vụ xô xát xảy ra trước số nhà 205 Phan Xích Long.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định vụ việc bắt nguồn từ va chạm giao thông giữa xe máy do K. điều khiển (chở theo H.) và ô tô 7 chỗ do ông H.T.V (32 tuổi) cầm lái. Dù va chạm không gây thiệt hại đáng kể, các bên vẫn xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát.

Trong lúc giằng co, ông V. trượt ngã xuống đường, sau đó bị L. lao vào đánh, còn H. dùng tay kẹp cổ, khống chế. Vụ việc diễn ra giữa tuyến đường đông phương tiện qua lại, thu hút nhiều người dân tụ tập theo dõi, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Tổ công tác đã kịp thời can ngăn, ổn định tình hình, giải tán đám đông và phối hợp Công an phường Cầu Kiệu đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16.3, cơ quan công an đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L. và H.

Theo cơ quan công an, vụ việc là lời cảnh báo về hành vi ứng xử thiếu kiềm chế khi tham gia giao thông. Chỉ từ va chạm nhỏ, các cá nhân đã có hành vi bạo lực, gây mất an ninh trật tự và có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, khi xảy ra va chạm, người dân cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, ưu tiên giải quyết bằng thương lượng hoặc báo cơ quan chức năng hỗ trợ, tuyệt đối tránh các hành vi rượt đuổi, hành hung, gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.