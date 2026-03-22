Công an TP.HCM khởi tố nhóm trộm chó, mèo quy mô lớn

Trần Duy Khánh
22/03/2026 07:09 GMT+7

Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, khởi tố 5 bị can, giải cứu hàng chục thú cưng.

Ngày 21.3, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, cơ quan đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 người gồm: Lê Minh Thanh (49 tuổi), Lê Quốc Khánh (24 tuổi), Nguyễn Duy Thiện (30 tuổi), Nguyễn Hoàng Long (26 tuổi) và Phạm Minh Phước (74 tuổi, cùng ở TP.HCM), để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhóm trộm chó, mèo quy mô lớn tại TP.HCM sa lưới

Theo cơ quan chức năng, đây là nhóm nằm trong đường dây chuyên bắt trộm và tiêu thụ chó, mèo với số lượng lớn trên địa bàn phường Tân Hưng (quận 7 cũ, TP.HCM) và khu vực lân cận.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tân Hưng tiến hành kiểm tra một căn hộ cho thuê trên đường Lê Văn Lương. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều túi lưới chứa tổng cộng 2 con chó và 30 con mèo, với trọng lượng khoảng 92 kg, cùng nhiều tang vật như cân, túi vải, dây dù và 4 xe máy.

Kiểm tra căn hộ cho thuê, công an phát hiện nhiều túi chứa tổng cộng 2 con chó và 30 con mèo

Thời điểm kiểm tra, cả 5 nghi can đều có mặt. Bước đầu, Thanh, Thiện và Phước khai nhận đã trực tiếp đi bắt trộm chó, mèo tại phường Tân Hưng và các khu vực lân cận, sau đó bán lại cho Khánh và Long để tiêu thụ.

Số lượng lớn vật nuôi còn sống đã được lực lượng công an phối hợp nhân viên thú y tiếp nhận, chăm sóc. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng phát đi thông báo tìm chủ để người dân đến nhận lại thú cưng của mình.

Tin liên quan

Công an TP.HCM bóc trần đường dây 'hô biến' kem trộn thành hàng ngoại

Công an TP.HCM bóc trần đường dây 'hô biến' kem trộn thành hàng ngoại

Công an TP.HCM đã khởi tố 5 bị can liên quan đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả, đồng thời bóc trần thủ đoạn 'hô biến' kem trộn thành hàng ngoại để tiêu thụ.

