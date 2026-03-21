Công an TP.HCM bắt tạm giam thanh niên hành hung nữ shipper

Ngày 21.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trương Nguyên Huy (31 tuổi, ở phường Gia Định) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Mâu thuẫn trong lúc nhận hàng, Trương Nguyên Huy đã hành hung nữ shipper ẢNH: CACC

Theo kết quả xác minh, vụ việc xảy ra vào trưa 15.3, trước một khách sạn gần chung cư Miếu Nổi (phường Gia Định). Nạn nhân là chị H.T.D.T (44 tuổi, ở phường Bình Lợi Trung, TP.HCM), làm nghề giao hàng qua ứng dụng công nghệ.

Thời điểm trên, chị T. nhận đơn giao thức ăn đến địa điểm là một khách sạn gần chung cư Miếu Nổi (phường Gia Định) cho Huy.

Tại đây, Huy yêu cầu chị T. để hàng tại quầy lễ tân, tuy nhiên do không có nhân viên trực nên chị T. đề nghị Huy nhận trực tiếp nhằm đảm bảo trách nhiệm. Trong lúc chờ đợi, giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại.

Trương Nguyên Huy dùng tay đánh vào đầu, xô ngã xe nữ shipper vào trưa 15.3 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Mâu thuẫn sau đó leo thang khi Trương Nguyên Huy bất ngờ xông đến, liên tục dùng tay đánh vào vùng đầu và lưng khiến nữ shipper ngã xuống đường, xe máy đổ đè lên chân. Không dừng lại, người này còn đạp ngã xe, cầm hộp thức ăn đi vào bên trong.

Ít phút sau, Huy quay trở ra, tiếp tục có hành vi hành hung nạn nhân. Dù được bảo vệ và nhiều người xung quanh can ngăn, Huy vẫn tỏ ra hung hăng, có lời lẽ đe dọa. Sự việc chỉ chấm dứt khi nhiều người cùng can thiệp.

Nạn nhân sau đó được người dân hỗ trợ đưa vào bên trong nghỉ ngơi và đến cơ quan công an trình báo, đồng thời được đưa đi thăm khám do bị thương.

Tại cơ quan công an, Huy bước đầu thừa nhận toàn bộ hành vi, khai nguyên nhân do bức xúc trong quá trình giao nhận hàng, không kiềm chế được cảm xúc nên đã hành hung nữ shipper.

Vụ việc đang được Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.