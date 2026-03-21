Thời sự

Công an TP.HCM bắt tạm giam thanh niên hành hung nữ shipper

Trần Duy Khánh - Ngọc Lê
21/03/2026 12:01 GMT+7

Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Trương Nguyên Huy (31 tuổi, phường Gia Định) về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ hành hung nữ shipper trong quá trình giao nhận hàng.

Ngày 21.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trương Nguyên Huy (31 tuổi, ở phường Gia Định) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Mâu thuẫn trong lúc nhận hàng, Trương Nguyên Huy đã hành hung nữ shipper

Theo kết quả xác minh, vụ việc xảy ra vào trưa 15.3, trước một khách sạn gần chung cư Miếu Nổi (phường Gia Định). Nạn nhân là chị H.T.D.T (44 tuổi, ở phường Bình Lợi Trung, TP.HCM), làm nghề giao hàng qua ứng dụng công nghệ.

Thời điểm trên, chị T. nhận đơn giao thức ăn đến địa điểm là một khách sạn gần chung cư Miếu Nổi (phường Gia Định) cho Huy. 

Tại đây, Huy yêu cầu chị T. để hàng tại quầy lễ tân, tuy nhiên do không có nhân viên trực nên chị T. đề nghị Huy nhận trực tiếp nhằm đảm bảo trách nhiệm. Trong lúc chờ đợi, giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại.

Trương Nguyên Huy dùng tay đánh vào đầu, xô ngã xe nữ shipper vào trưa 15.3

Mâu thuẫn sau đó leo thang khi Trương Nguyên Huy bất ngờ xông đến, liên tục dùng tay đánh vào vùng đầu và lưng khiến nữ shipper ngã xuống đường, xe máy đổ đè lên chân. Không dừng lại, người này còn đạp ngã xe, cầm hộp thức ăn đi vào bên trong.

Ít phút sau, Huy quay trở ra, tiếp tục có hành vi hành hung nạn nhân. Dù được bảo vệ và nhiều người xung quanh can ngăn, Huy vẫn tỏ ra hung hăng, có lời lẽ đe dọa. Sự việc chỉ chấm dứt khi nhiều người cùng can thiệp.

Nạn nhân sau đó được người dân hỗ trợ đưa vào bên trong nghỉ ngơi và đến cơ quan công an trình báo, đồng thời được đưa đi thăm khám do bị thương.

Tại cơ quan công an, Huy bước đầu thừa nhận toàn bộ hành vi, khai nguyên nhân do bức xúc trong quá trình giao nhận hàng, không kiềm chế được cảm xúc nên đã hành hung nữ shipper.

Vụ việc đang được Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

TP.HCM: Công an vào cuộc vụ nam thanh niên hành hung nữ shipper

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc nhận hàng, Trương Nguyên Huy đã liên tiếp dùng tay đánh vào vùng đầu, xô ngã nữ shipper khiến nạn nhân phải nhập viện.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
