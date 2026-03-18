Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Công an vào cuộc vụ nam thanh niên hành hung nữ shipper

Ngọc Lê
18/03/2026 11:22 GMT+7

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc nhận hàng, Trương Nguyên Huy đã liên tiếp dùng tay đánh vào vùng đầu, xô ngã nữ shipper khiến nạn nhân phải nhập viện.

Ngày 18.3, Công an phường Gia Định (Công an TP.HCM) cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương củng cố hồ sơ, chứng cứ xử lý nghiêm Trương Nguyên Huy (31 tuổi, ở TP.HCM) về hành vi hành hung nữ shipper và xô ngã nạn nhân phải nhập viện thăm khám.

Trương Nguyên Huy liên tiếp dùng tay đánh vào vùng đầu, xô ngã nữ shipper khiến nạn nhân phải nhập viện

ẢNH: HOÀNG HUY

Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 15.3, chị H.T.D.T (44 tuổi, nữ nhân viên giao hàng) nhận đơn hàng thức ăn đặt qua ứng dụng công nghệ, đến giao tại địa chỉ trên phường Gia Định. Khi đến nơi, người mua yêu cầu chị gửi hàng tại quầy lễ tân. Tuy nhiên, do lúc này không có nhân viên trực nên chị T. đề nghị người mua ra nhận trực tiếp để đảm bảo trách nhiệm.

Ít phút sau, Huy xuất hiện. Thay vì phối hợp nhận hàng, giữa Huy và chị T. xảy ra lời qua tiếng lại. Đỉnh điểm, Huy xông vào dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu chị T. Cú đánh mạnh khiến nữ shipper ngã xuống đường, chiếc xe máy đổ sập đè lên chân nạn nhân. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng này tiếp tục hung hăng xô đẩy khiến chị T. ngã thêm lần thứ hai. Chỉ đến khi người dân xung quanh chạy đến can ngăn, Huy mới dừng tay.

Tại cơ quan công an, bước đầu Huy đã thừa nhận toàn bộ hành vi côn đồ của mình.

Huy khai nhận do bất đồng về cách thức giao nhận hàng dẫn đến nóng giận, thiếu kiềm chế nên đã ra tay hành hung nữ shipper.

Vụ việc hành hung, xô ngã nữ shipper đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận