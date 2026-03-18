TP.HCM: Công an vào cuộc vụ nam thanh niên hành hung nữ shipper

Ngày 18.3, Công an phường Gia Định (Công an TP.HCM) cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương củng cố hồ sơ, chứng cứ xử lý nghiêm Trương Nguyên Huy (31 tuổi, ở TP.HCM) về hành vi hành hung nữ shipper và xô ngã nạn nhân phải nhập viện thăm khám.

Trương Nguyên Huy liên tiếp dùng tay đánh vào vùng đầu, xô ngã nữ shipper khiến nạn nhân phải nhập viện ẢNH: HOÀNG HUY

Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 15.3, chị H.T.D.T (44 tuổi, nữ nhân viên giao hàng) nhận đơn hàng thức ăn đặt qua ứng dụng công nghệ, đến giao tại địa chỉ trên phường Gia Định. Khi đến nơi, người mua yêu cầu chị gửi hàng tại quầy lễ tân. Tuy nhiên, do lúc này không có nhân viên trực nên chị T. đề nghị người mua ra nhận trực tiếp để đảm bảo trách nhiệm.

Ít phút sau, Huy xuất hiện. Thay vì phối hợp nhận hàng, giữa Huy và chị T. xảy ra lời qua tiếng lại. Đỉnh điểm, Huy xông vào dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu chị T. Cú đánh mạnh khiến nữ shipper ngã xuống đường, chiếc xe máy đổ sập đè lên chân nạn nhân. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng này tiếp tục hung hăng xô đẩy khiến chị T. ngã thêm lần thứ hai. Chỉ đến khi người dân xung quanh chạy đến can ngăn, Huy mới dừng tay.

Tại cơ quan công an, bước đầu Huy đã thừa nhận toàn bộ hành vi côn đồ của mình.

Huy khai nhận do bất đồng về cách thức giao nhận hàng dẫn đến nóng giận, thiếu kiềm chế nên đã ra tay hành hung nữ shipper.

Vụ việc hành hung, xô ngã nữ shipper đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý.