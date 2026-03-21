Giám đốc Công ty Đảo Vàng Nguyễn Ngọc Tiền và hợp đồng đầu tư 'trá hình' 131 tỉ

Liên quan vụ bắt nữ giám đốc Công ty Đảo Vàng Nguyễn Ngọc Tiền, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM TP.HCM đang mở rộng điều tra các sai phạm liên quan đến hoạt động huy động vốn và chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.HCM thi hành lệnh bắt bà Nguyễn Ngọc Tiền, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bất động sản Đảo Vàng

Vụ việc liên quan đến các hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streammy Villas) ở xã Cửa Dương, Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), nơi nhiều nhà đầu tư đã đóng tiền nhưng chưa nhận được quyền lợi.

Trung tâm của vụ việc là bà Nguyễn Ngọc Tiền, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bất động sản Đảo Vàng (viết tắt là GIS), người ký hợp đồng với hàng chục nhà đầu tư, thu tổng số tiền hơn 131 tỉ đồng, nhưng dự án vẫn chưa được triển khai theo tiến độ.

Từ cơ hội đầu tư đến những khoản tiền “không cánh mà bay”

Ông L.Q.A (47 tuổi), giám đốc một văn phòng đại diện bất động sản tại Đồng Tháp, là người đầu tiên giới thiệu khách hàng cho dự án ở Phú Quốc. Ông A. nhận được thông tin rằng GIS là nhà phân phối độc quyền, có quyền tìm kiếm khách hàng để ký hợp đồng hợp tác đầu tư với chủ đầu tư, là Công ty CP Tập đoàn tư vấn xây dựng Kiên Giang (CIC).

Nhận thấy tiềm năng của dự án, ông A. giới thiệu bạn học là ông N.V.D cùng đầu tư. Theo thỏa thuận, ông D. mua một nền đất độc lập, đồng thời 2 người cùng mua một nền khác, trong đó ông D. góp 2/3 giá trị, ông A. góp 1/3. Hai nền đất này, lô C65A và C65B, mỗi nền diện tích 132 m², giá 17.050.000 đồng/m², tổng giá trị 2,25 tỉ đồng/nền.

Số tiền gần 4,3 tỉ đồng được ông D. chuyển cho ông A., sau đó ông A. chuyển cho GIS. Đổi lại, GIS cung cấp 2 hợp đồng hợp tác đầu tư (hợp đồng 77 và 78), được trình bày dưới dạng “hợp tác đầu tư”, nhưng thực tế là hợp đồng mua bán đất trá hình, với 95% giá trị đất đã được thanh toán trước.

Khi đến thời điểm ký hợp đồng mua bán chính thức với chủ đầu tư, GIS không thực hiện theo thỏa thuận, viện lý do thay đổi quy hoạch. Nhà đầu tư yêu cầu hoàn tiền, và GIS đưa ra các biên bản ủy quyền chuyển nhượng phần vốn, nhưng sau cùng không thể thực hiện. Nhiều khách hàng khác của GIS cũng gặp tình trạng tương tự, với số tiền đã đóng nhưng không nhận được sản phẩm hay quyền lợi đúng như hợp đồng.

Các văn bản của CIC và GIS cho thấy nhiều khoản tiền đã được thu từ khách hàng, nhưng GIS không chứng minh rõ ràng mục đích sử dụng, không cung cấp danh sách khách hàng đầy đủ và trì hoãn bàn giao sản phẩm.

Đến năm 2024, GIS xác nhận đã bán 62 nền cho 42 khách hàng với số tiền hơn 131 tỉ đồng, trong khi giá trị hợp đồng thực tế gần 182 tỉ đồng, còn khách hàng phải đóng thêm khoảng 51 tỉ đồng.

Những khoản tiền đã đóng và bài học cho nhà đầu tư

Sau nhiều năm tranh chấp, năm 2025, các hợp đồng hợp tác đầu tư giữa CIC và GIS chính thức bị tòa án hủy. Tòa án yêu cầu CIC hoàn trả 65 tỉ đồng vốn góp cho GIS, đây là số tiền mà GIS đã thực hiện nghĩa vụ góp vốn với CIC trong khuôn khổ hợp đồng hợp tác đầu tư ban đầu, không bao gồm số tiền GIS thu từ khách hàng.

Đồng thời, tòa án tiến hành kê biên quyền sử dụng đất liên quan đến dự án, đồng nghĩa với việc chấm dứt mọi quyền và nghĩa vụ hợp tác giữa CIC và GIS trong khuôn khổ các hợp đồng trước đó.

Đối với nhà đầu tư như ông L.Q.A và ông N.V.D, những khoản tiền đã góp vào các nền đất của dự án vẫn gặp rủi ro. Dù hợp đồng hợp tác đầu tư được hủy, quá trình thu hồi vốn và quyền lợi thực tế kéo dài, tạo ra sự chậm trễ và bất tiện trong việc xử lý tài sản.

Các văn bản, biên bản và công văn từ GIS, dưới sự điều hành của bà Nguyễn Ngọc Tiền, cũng như CIC làm rõ các khoản tiền đã được thu từ khách hàng nhưng chưa được sử dụng đúng mục đích, khiến nhiều nhà đầu tư phải theo dõi sát sao và tham gia các thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền lợi.

Hậu quả từ việc ký hợp đồng trá hình, thu tiền trước hạn và chậm triển khai dự án trở thành bài học cảnh báo cho các nhà đầu tư. Việc tham gia các dự án bất động sản cần được kiểm tra kỹ thông tin pháp lý, quyền hạn của bên bán và cơ chế bảo đảm vốn, nhằm tránh rủi ro mất tiền vào các sản phẩm chưa đủ điều kiện kinh doanh.