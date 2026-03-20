Công an TP.HCM bắt nữ Giám đốc Công ty Đảo Vàng Nguyễn Ngọc Tiền

Ngày 20.3, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền, Giám đốc Công ty Đảo Vàng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một dự án bất động sản ở Phú Quốc.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM, bị can Nguyễn Ngọc Tiền (50 tuổi) là người đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng. Bà Nguyễn Ngọc Tiền bị cáo buộc có dấu hiệu gian dối trong việc ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án khu biệt thự cao cấp Búng Gội (tên thương mại là Royal Streamy Villas) tỉnh Kiên Giang cũ.

Kết quả điều tra xác định, dự án này do Công ty cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư. Dù dự án chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính với nhà nước và chưa đủ điều kiện mở bán, nhưng với vai trò lãnh đạo Công ty Đảo Vàng, bà Tiền đã chủ động tìm kiếm khách hàng để ký hợp đồng và thu tiền.

Đáng chú ý, theo thỏa thuận với chủ đầu tư, Công ty Đảo Vàng chỉ có chức năng tìm kiếm khách hàng; khi khách hàng ký hợp đồng thì phải chuyển tiền trực tiếp cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, từ tháng 3.2018 đến tháng 6.2023, bà Tiền đã trực tiếp ký hợp đồng và thu của nhiều khách hàng tổng số tiền lên đến 131,3 tỉ đồng.

Trong số các nạn nhân, ông N.V.D cho biết thông qua các mối quan hệ, ông được giới thiệu mua nền đất tại dự án trên. Ông D. đã chuyển cho phía bà Nguyễn Ngọc Tiền hơn 4,2 tỉ đồng, tương đương 95% giá trị hợp đồng.

Đến thời hạn thanh toán 5% còn lại để nhận bàn giao, phía công ty không thực hiện cam kết với lý do "dự án đang thay đổi quy hoạch". Sau nhiều lần liên hệ đòi lại tiền bất thành và nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, ông D. đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các sai phạm liên quan đến hoạt động huy động vốn trái phép và chiếm đoạt tài sản của bị can tại Công ty Đảo Vàng.

Được biết, bà Nguyễn Ngọc Tiền, Giám đốc Công ty Đảo Vàng là vợ của cố diễn viên Q.B.