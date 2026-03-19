Cụ bà mang 19 chỉ vàng đi bán để chuyển tiền cho kẻ lừa đảo

Ngày 19.3, thông tin từ Công an xã Giai Lạc (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhắm vào người cao tuổi.

Ngày 18.3, bà M.T.H (70 tuổi, ngụ xã Giai Lạc) nhận được điện thoại của nhóm tội phạm gọi đến giả danh "cán bộ công an" đang điều tra vụ án ma túy. Nhóm này yêu cầu bà H. sao kê tài sản và chuyển tiền cho chúng qua số tài khoản được cung cấp để chứng minh bà trong sạch, không liên quan đến đường dây ma túy này.

Lực lượng công an đến tiệm vàng ngăn chặn bà H. bán vàng, chuyển tiền cho nhóm lừa đảo ẢNH: C.A

Lo sợ và tin rằng những kẻ gọi điện là công an thật nên bà H. mang 19 chỉ vàng dành dụm từ nhiều năm qua, đạp xe đến một tiệm vàng ở xã Yên Thành bán và nhờ chủ tiệm chuyển tiền qua số tài khoản được yêu cầu.

Khi bà H. đến tiệm vàng, phát hiện bà H. có dấu hiệu bất thường về tâm lý, chủ tiệm vàng đã gọi điện báo cho cơ quan công an. Nhận được tin báo, một tổ công tác của Công an xã Giai Lạc sau đó đã đến tiệm vàng tìm hiểu, giải thích với bà H. đây là hành vi lừa đảo, bà H. mới bình tâm trở lại. Tổ công tác sau đó đưa bà H. về trụ sở, xác minh vụ việc và liên hệ người thân đến đón, đưa bà về nhà.

Cơ quan công an khuyến cáo cơ quan chức năng không làm việc chính thức qua điện thoại. Người dân cần đề cao cảnh giác để không bị tội phạm gọi điện thoại thao túng tâm lý, không cung cấp thông tin cá nhân hay tiền bạc qua điện thoại. Khi có người lạ gọi đến đe dọa và có dấu hiệu lừa đảo, tuyệt đối không chuyển tiền hay làm theo yêu cầu, đồng thời liên hệ ngay với công an để được hỗ trợ.