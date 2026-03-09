Nghệ An tính cách giữ chân người lao động

Việc tìm người

Ngày hội việc làm đợt 1 năm 2026 vừa được BQL Khu kinh tế Đông An (Nghệ An) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thu hút hơn 20 doanh nghiệp tham gia để tuyển dụng hàng chục ngàn lao động.

Người lao động đến tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng tại ngày hội việc làm ở Nghệ An vừa được tổ chức ẢNH: D.THANH

Việc tổ chức ngày hội việc làm ngay sau tết Nguyên đán nhằm níu chân người lao động quê Nghệ An đang làm việc tại các địa phương khác và cả nước ngoài về ăn tết, ở lại quê hương để làm việc. Hàng ngàn người đã đến đây để tìm hiểu và có hơn 3.000 hồ sơ đã được nộp. Đây là hội chợ việc làm sôi động nhất từ trước đến nay ở Nghệ An, khi các doanh nghiệp chủ động săn tìm người lao động, ngược hẳn với bối cảnh trước đây người nhiều việc ít.

Hàng chục ngàn cơ hội việc làm, trong đó có nhiều vị trí tuyển dụng lao động có tay nghề cao và thu nhập tốt là "quả ngọt" của quá trình "trải thảm" thu hút đầu tư của tỉnh. Từ năm 2022, Nghệ An lần đầu tiên thu hút gần 1 tỉ USD vốn FDI và các năm liên tiếp sau đó, tỉnh này đều nằm trong top 10 tỉnh thành trong cả nước dẫn đầu về thu hút vốn FDI.

Các khu công nghiệp mọc lên ở Nghệ An, đặc biệt là Khu công nghiệp VSIP và WHA với hạ tầng đồng bộ, đã trở thành điểm đến của các "đại bàng" là những tập đoàn lớn.

Ông Teng Wei Hong, Tổng giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An, cho biết sau 10 năm khởi công xây dựng, đến nay, tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp này đã đạt hơn 90% với 65 nhà đầu tư đa quốc gia trên nhiều lĩnh vực, với khoảng 36.000 lao động đang làm việc. Năm 2026, các doanh nghiệp ở đây sẽ thu hút thêm khoảng 70.000 lao động.

Khu công nghiệp VSIP 2 đang được xây dựng và sắp tới khởi công tiếp khu công nghiệp VSIP 3 sẽ kéo thêm nhiều doanh nghiệp FDI đến với Nghệ An.

Nhiều nhà máy mọc lên tại Nghệ An, thu hút hàng chục ngàn lao động ẢNH: D.THANH

Bà Nguyễn Thị Hằng, giám đốc hành chính - nhân sự một doanh nghiệp may mặc, cho biết doanh nghiệp này đang cần tuyển thêm hàng trăm lao động. Mức lương cơ bản đối với lao động phổ thông là 5,3 triệu đồng/tháng; cộng phụ cấp xăng xe, hỗ trợ nhà ở, chuyên cần và thưởng hiệu suất, thu nhập có thể đạt 8 - 10 triệu đồng/tháng.

"Chúng tôi xác định muốn giữ người phải tạo thu nhập ổn định và môi trường làm việc thân thiện, lâu dài", bà Hằng nói.

Một doanh nghiệp may mặc của Nhật Bản hiện có 2.500 lao động, đang cần tuyển thêm 1.000 lao động. Đại diện doanh nghiệp cho biết, doanh nghiệp xác định giữ chân người lao động không chỉ bằng mức lương cạnh tranh mà bằng hệ thống chính sách toàn diện.

Ngoài lương cơ bản và các khoản phụ cấp chuyên cần, xăng xe, nhà ở, người lao động được tham gia đầy đủ bảo hiểm, thưởng hiệu suất theo quý, thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đồng thời, được đào tạo nâng bậc tay nghề định kỳ. Công ty cũng xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng cho từng vị trí, tạo cơ hội để công nhân có thể trở thành tổ trưởng, chuyền trưởng nếu đáp ứng năng lực.

"Khi người lao động cảm thấy được tôn trọng, được đào tạo và nhìn thấy tương lai của mình trong doanh nghiệp, họ sẽ gắn bó lâu dài", vị này nói.

Tạo chính sách níu chân người lao động

Ông Bùi Thanh An, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An, cho rằng không chỉ thu hút đầu tư bằng ưu đãi, tỉnh cam kết xây dựng môi trường sống và chế độ an sinh tốt cho người lao động.

Công nhân đang làm việc tại một nhà máy ở Nghệ An ẢNH: K.HOAN

Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, tháo gỡ vướng mắc thủ tục để người lao động tiếp cận nhà ở với giá phù hợp. Nghệ An cũng yêu cầu doanh nghiệp coi người lao động là "tế bào quý giá", được bảo đảm thu nhập thỏa đáng và điều kiện làm việc an toàn.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho hay, mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh sẽ giải quyết việc làm cho trên 230.000 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77%, trong đó, có văn bằng, chứng chỉ là 37,8%. Điều này đòi hỏi hệ thống đào tạo nghề phải gắn chặt với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp.

Nghệ An hiện có hơn 1,6 triệu người trong độ tuổi lao động. Do tình trạng thiếu việc làm kéo dài từ nhiều năm trước nên lao động trẻ ở Nghệ An phải ly hương đi các tỉnh, thành khác và xuất khẩu lao động để tìm việc. Xu hướng này đến nay vẫn còn ở nhiều người lao động trẻ, dù nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đã đến đầu tư, xây dựng nhà máy ngay tại tỉnh này, khiến nhiều doanh nghiệp vẫn khó tìm được người.

Không chỉ đến các thành phố lớn và các tỉnh công nghiệp phát triển để làm việc, mỗi năm Nghệ An có hơn 20.000 người xuất khẩu lao động, luôn dẫn đầu cả nước về số người xuất ngoại để lao động.

Ông Cao Nguyên Hùng, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, cho rằng mức lương, môi trường làm việc và phúc lợi xã hội ở một số tỉnh, thành và ở nước ngoài vẫn đang tốt hơn nên lao động trẻ vẫn chưa muốn quay về quê. Ngoài ra, nhiều lao động xa quê vẫn thiếu thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp.

"Mặc dù nhiều doanh nghiệp FDI đang cần tuyển lao động có tay nghề cao với mức lương hấp dẫn, không thua kém so với các tỉnh, thành phố lớn nhưng các doanh nghiệp và người lao động chưa gặp được nhau vì thiếu thông tin. Ngày hội việc làm, thông tin tuyển dụng thông qua các kênh truyền thông cần được tăng cường để người lao động tiếp cận được thông tin", ông Hùng nói.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, từ năm 2026 - 2030, bình quân mỗi năm tỉnh Nghệ An có khoảng 36.000 - 40.000 người bước vào độ tuổi lao động. Đây là nguồn lực lao động khá dồi dào để cung ứng cho các doanh nghiệp đang cần tuyển dụng. Nỗ lực xây dựng chính sách an sinh xã hội và tiền lương của các doanh nghiệp trong thời gian gần đây đã kéo được khá nhiều lao động đang làm việc tại các tỉnh, thành khác quay về Nghệ An để làm việc.

Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng BQL Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, cho biết để hút và giữ được chân người lao động, ngoài chế độ tiền lương và các môi trường làm việc, Nghệ An đang tiếp tục nỗ lực để tạo chính sách an sinh xã hội tốt cho người lao động, trong đó có nhà ở xã hội cho công nhân.

Không chỉ thu hút lao động trong tỉnh, Nghệ An sẽ tạo môi trường tốt để thu hút lao động các tỉnh khác đến "đầu quân" cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại tỉnh này.