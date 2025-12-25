Nghệ An phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn

Ngày 25.12, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công đường dây mua bán vũ khí quân dụng qua mạng quy mô rất lớn.

Điều hành đường dây buôn bán vũ khí này là Lê Thanh Hưng (31 tuổi, ngụ xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) và Sầm Thị Thơm (40 tuổi, ngụ xã Hưng Long, TP.HCM).

Để vận hành đường dây này, 2 nghi phạm này đã móc nối, phân công nhau phụ trách các khâu trong sản xuất, mua bán các loại vũ khí, sau đó tạo tài khoản mang tên giả, rao bán trên các ứng dụng mạng xã hội và bán trực tiếp cho những đối tượng có nhu cầu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, từ tháng 8.2024 đến khi bị bắt, đường dây này đã lôi kéo sự tham gia của hàng chục nghi phạm trên cả nước, tiêu thụ hàng trăm ngàn viên đạn và nhiều linh kiện vũ khí quân dụng khác.

Cơ quan công an đã tiến hành bắt bắt giữ 42 nghi phạm ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, thu 64 khẩu súng quân dụng, 28.720 viên đạn thuộc danh mục vũ khí quân dụng, 24 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 1.260 viên đạn bi và đạn cao su.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 38 bị can để điều tra hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự và đang tiếp tục mở rộng chuyên án.