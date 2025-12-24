Dòng người xuống phố đón Giáng sinh: Nhà thờ Đức Bà thành điểm hẹn check-in giữa trung tâm TP.HCM

Theo ghi nhận, khoảng 19 giờ ngày 24.12, khu vực quanh nhà thờ Đức Bà chật kín người dân và du khách đổ về vui chơi, đón Giáng sinh 2025.



Nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TP.HCM có lúc đông nghẹt xe cộ ẢNH: THÁI HÒA

Để có những bức ảnh đẹp, nhiều người đi từ rất sớm, bất chấp cơn mưa lớn vào buổi chiều. Anh Văn Tú (30 tuổi) cho biết gia đình anh đến khu vực trung tâm từ 16 giờ vì theo dõi dự báo thời tiết có mưa. "Tôi cho con nghỉ học buổi chiều để cả nhà chuẩn bị và cùng nhau đón Giáng sinh 2025", anh Tú chia sẻ.

Bà Mỹ Phương (65 tuổi, sống tại Mỹ) cho biết năm nay bà về Việt Nam và đưa gia đình đến khu vực nhà thờ Đức Bà để đón Giáng sinh. Bà rất ấn tượng với không gian trang trí ánh đèn rực rỡ quanh nhà thờ. "Giáng sinh ở Việt Nam rất đông vui, mọi người đổ ra đường nhiều, khác với không khí ở Mỹ. Tôi cảm thấy ấm áp và có sự gắn kết hơn", bà Phương nói.

Người dân và du khách có mặt từ sớm tại Nhà thờ Đức Bà để chờ khoảnh khắc nhà thờ lên đèn đêm Giáng sinh 2025 ẢNH: THÁI HÒA

Nhân dịp Giáng sinh năm nay, bà Thúy Loan (75 tuổi, sống tại Pháp) cũng dành thời gian về Việt Nam sum họp cùng gia đình. Đây là lần đầu tiên bà về quê hương đúng vào dịp Giáng sinh và cảm nhận rõ không khí sôi động tại khu vực nhà thờ Đức Bà. "Là người theo đạo, tôi rất mong được vào nhà thờ làm lễ. Tôi cũng choáng ngợp trước hệ thống đèn trang trí xung quanh nhà thờ", bà Loan chia sẻ.

Bà Mỹ Phương cùng chồng và em trai về Việt Nam đón Giáng sinh 2025 ẢNH: THÁI HÒA

Trong lúc chụp ảnh cùng bạn bè trước Nhà thờ Đức Bà, Ngọc Vân (20 tuổi) cho biết dù mất nhiều thời gian di chuyển vì đường đông, chị vẫn rất vui khi được hòa mình vào không khí lễ hội. Năm nào chị Ngọc Vân và bạn bè cũng đến các địa điểm trung tâm để chơi Giáng sinh. Mặc dù năm nay lễ hội rơi vào giữa tuần nhưng chị vẫn cảm nhận được không khí rất nhộn nhịp.

Do lượng người và phương tiện tăng cao, các tuyến đường xung quanh nhà thờ Đức Bà có lúc xảy ra kẹt xe cục bộ. Lực lượng CSGT phải liên tục túc trực, điều tiết giao thông và nhắc nhở người dân không dừng, đỗ xe quá lâu để chụp ảnh, tránh gây ùn tắc.

Ngọc Vân (giữa) cùng bạn bè hẹn nhau cùng dạo chơi trung tâm TP.HCM đêm Giáng sinh ẢNH: NGỌC NGỌC

Người dân dừng lại trên đường để chụp ảnh nhà thờ ẢNH: THÁI HÒA

Nhiều gia đình cùng nhau đi chơi Giáng sinh ẢNH: THÁI HÒA



