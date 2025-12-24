Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Dòng người xuống phố đón Giáng sinh: Nhà thờ Đức Bà thành điểm hẹn check-in giữa trung tâm TP.HCM

Ngọc Ngọc - Thái Hòa
24/12/2025 22:17 GMT+7

Tối 24.12, người người xuống phố đón Giáng sinh, khiến nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm TP.HCM kẹt cứng. Dù di chuyển khó khăn, người dân và du khách vẫn vui vẻ tận hưởng không khí lễ hội.

Theo ghi nhận, khoảng 19 giờ ngày 24.12, khu vực quanh nhà thờ Đức Bà chật kín người dân và du khách đổ về vui chơi, đón Giáng sinh 2025. 

Đông kín người xuống phố đón Giáng sinh: Nhà thờ Đức Bà trở thành điểm nóng check-in - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TP.HCM có lúc đông nghẹt xe cộ

ẢNH: THÁI HÒA

Để có những bức ảnh đẹp, nhiều người đi từ rất sớm, bất chấp cơn mưa lớn vào buổi chiều. Anh Văn Tú (30 tuổi) cho biết gia đình anh đến khu vực trung tâm từ 16 giờ vì theo dõi dự báo thời tiết có mưa. "Tôi cho con nghỉ học buổi chiều để cả nhà chuẩn bị và cùng nhau đón Giáng sinh 2025", anh Tú chia sẻ.

Bà Mỹ Phương (65 tuổi, sống tại Mỹ) cho biết năm nay bà về Việt Nam và đưa gia đình đến khu vực nhà thờ Đức Bà để đón Giáng sinh. Bà rất ấn tượng với không gian trang trí ánh đèn rực rỡ quanh nhà thờ. "Giáng sinh ở Việt Nam rất đông vui, mọi người đổ ra đường nhiều, khác với không khí ở Mỹ. Tôi cảm thấy ấm áp và có sự gắn kết hơn", bà Phương nói.

Đông kín người xuống phố đón Giáng sinh: Nhà thờ Đức Bà trở thành điểm nóng check-in - Ảnh 2.

Người dân và du khách có mặt từ sớm tại Nhà thờ Đức Bà để chờ khoảnh khắc nhà thờ lên đèn đêm Giáng sinh 2025

ẢNH: THÁI HÒA

Nhân dịp Giáng sinh năm nay, bà Thúy Loan (75 tuổi, sống tại Pháp) cũng dành thời gian về Việt Nam sum họp cùng gia đình. Đây là lần đầu tiên bà về quê hương đúng vào dịp Giáng sinh và cảm nhận rõ không khí sôi động tại khu vực nhà thờ Đức Bà. "Là người theo đạo, tôi rất mong được vào nhà thờ làm lễ. Tôi cũng choáng ngợp trước hệ thống đèn trang trí xung quanh nhà thờ", bà Loan chia sẻ.

Đông kín người xuống phố đón Giáng sinh: Nhà thờ Đức Bà trở thành điểm nóng check-in - Ảnh 3.

Bà Mỹ Phương cùng chồng và em trai về Việt Nam đón Giáng sinh 2025

ẢNH: THÁI HÒA

Trong lúc chụp ảnh cùng bạn bè trước Nhà thờ Đức Bà, Ngọc Vân (20 tuổi) cho biết dù mất nhiều thời gian di chuyển vì đường đông, chị vẫn rất vui khi được hòa mình vào không khí lễ hội. Năm nào chị Ngọc Vân và bạn bè cũng đến các địa điểm trung tâm để chơi Giáng sinh. Mặc dù năm nay lễ hội rơi vào giữa tuần nhưng chị vẫn cảm nhận được không khí rất nhộn nhịp.

Do lượng người và phương tiện tăng cao, các tuyến đường xung quanh nhà thờ Đức Bà có lúc xảy ra kẹt xe cục bộ. Lực lượng CSGT phải liên tục túc trực, điều tiết giao thông và nhắc nhở người dân không dừng, đỗ xe quá lâu để chụp ảnh, tránh gây ùn tắc.

Đông kín người xuống phố đón Giáng sinh: Nhà thờ Đức Bà trở thành điểm nóng check-in - Ảnh 4.

Ngọc Vân (giữa) cùng bạn bè hẹn nhau cùng dạo chơi trung tâm TP.HCM đêm Giáng sinh

ẢNH: NGỌC NGỌC

Đông kín người xuống phố đón Giáng sinh: Nhà thờ Đức Bà trở thành điểm nóng check-in - Ảnh 6.

Người dân dừng lại trên đường để chụp ảnh nhà thờ

ẢNH: THÁI HÒA

Đông kín người xuống phố đón Giáng sinh: Nhà thờ Đức Bà trở thành điểm nóng check-in - Ảnh 7.

Nhiều gia đình cùng nhau đi chơi Giáng sinh

ẢNH: THÁI HÒA


Tin liên quan

Đêm Giáng sinh 2025, độc lạ 'cây thông Noel' thắp sáng vũ trụ: Bạn có biết?

Đêm Giáng sinh 2025, độc lạ 'cây thông Noel' thắp sáng vũ trụ: Bạn có biết?

Một 'cây thông Noel' độc lạ lơ lửng trong vũ trụ, được thắp sáng bởi vô vàn ngôi sao có thể bạn chưa biết. Đêm Giáng sinh 2025, hãy cùng khám phá!

Một Giáng sinh rất chậm ở Đà Lạt, giữa sương lạnh và ánh đèn nhà thờ

Nhà thờ Đức Bà, Tân Định lên đèn: Điểm hẹn ban đêm của người Sài Gòn mùa Giáng sinh

Khám phá thêm chủ đề

Giáng sinh nhà thờ Đức Bà không khí Giáng sinh Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn giáng sinh 2025
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận