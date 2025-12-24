Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Đêm Giáng sinh 2025, độc lạ 'cây thông Noel' thắp sáng vũ trụ: Bạn có biết?

Cao An Biên
Cao An Biên
24/12/2025 20:20 GMT+7

Một 'cây thông Noel' độc lạ lơ lửng trong vũ trụ, được thắp sáng bởi vô vàn ngôi sao có thể bạn chưa biết. Đêm Giáng sinh 2025, hãy cùng khám phá!

Những năm gần đây, cứ mỗi dịp Giáng sinh, hình ảnh "cây thông Noel" lơ lửng trong vũ trụ với ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy lại được nhiều người yêu thiên văn chia sẻ. Trên thực tế, đây là cụm sao trẻ NGC 2264, còn gọi là cụm sao "cây thông Noel". Vị trí các ngôi sao tình cờ giống với hình dạng cây thông, lơ lửng trên vũ trụ với ánh sáng rực rỡ.

Đêm Giáng sinh 2025: Độc lạ 'cây thông Noel' thắp sáng… vũ trụ, bạn có biết? - Ảnh 1.

"Cây thông Noel" trong vũ trụ được nhiều người yêu thiên văn quan tâm mỗi mùa Giáng sinh

ẢNH: NASA

Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) thông tin đây là một cụm sao trẻ trong Dải Ngân hà, nằm cách trái đất khoảng 2.500 năm ánh sáng. Các ngôi sao trong cụm có độ tuổi trung bình từ 1 - 5 triệu năm và có khối lượng rất đa dạng, từ nhỏ hơn nhiều so với mặt trời đến những sao lớn gấp khoảng 7 lần mặt trời.

Hình ảnh tổng hợp mới đã được xử lý màu sắc và xoay góc nhằm làm nổi bật hình dạng giống một cây thông Noel. Những ánh sáng xanh lam và trắng tượng trưng cho các ngôi sao trẻ phát ra lượng lớn tia X, trong khi khí trong tinh vân hiện lên màu xanh lục, gợi liên tưởng đến những “lá kim” của cây.

Các ngôi sao ở tiền cảnh và hậu cảnh được thể hiện bằng màu trắng, tạo thêm chiều sâu cho bức ảnh. Các ngôi sao trẻ trong NGC 2264 rất năng động và thường xuyên xuất hiện những biến thiên độ sáng mạnh, đặc biệt ở vùng tia X.

Những biến đổi này diễn ra không đồng bộ và bắt nguồn từ nhiều quá trình vật lý khác nhau, như hoạt động từ trường mạnh, các vụ bùng phát năng lượng lớn, cũng như sự luân phiên xuất hiện của các điểm nóng và vùng tối trên bề mặt sao. Bên cạnh đó, sự thay đổi độ dày của lớp khí che khuất và lượng vật chất rơi vào sao từ các đĩa khí xung quanh cũng góp phần tạo nên những biến thiên quan sát được.

Quan sát hình ảnh về "cây thông Noel" lơ lửng trong vũ trụ này, bạn cảm thấy thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.

Tin liên quan

Mùa Noel, tìm bí ẩn ngôi sao Giáng sinh Bethlehem: Khoa học lý giải sao?

Mùa Noel, tìm bí ẩn ngôi sao Giáng sinh Bethlehem: Khoa học lý giải sao?

Bí ẩn về ngôi sao Giáng sinh Bethlehem được các nhà khoa học lý giải thế nào? Liệu nó có thật trên đời không?

Nguồn gốc Giáng sinh có từ khi nào? Đêm nay 24.12 và ngày 25.12 có gì khác?

Lời chúc mừng Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa: Ngắn gọn nhưng chân thành

Khám phá thêm chủ đề

Giáng sinh cây thông Noel nhạc Giáng sinh nhac giang sinh SANTA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận