Đêm Giáng sinh 2025, độc lạ 'cây thông Noel' thắp sáng vũ trụ: Bạn có biết?

Những năm gần đây, cứ mỗi dịp Giáng sinh, hình ảnh "cây thông Noel" lơ lửng trong vũ trụ với ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy lại được nhiều người yêu thiên văn chia sẻ. Trên thực tế, đây là cụm sao trẻ NGC 2264, còn gọi là cụm sao "cây thông Noel". Vị trí các ngôi sao tình cờ giống với hình dạng cây thông, lơ lửng trên vũ trụ với ánh sáng rực rỡ.

"Cây thông Noel" trong vũ trụ được nhiều người yêu thiên văn quan tâm mỗi mùa Giáng sinh ẢNH: NASA

Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) thông tin đây là một cụm sao trẻ trong Dải Ngân hà, nằm cách trái đất khoảng 2.500 năm ánh sáng. Các ngôi sao trong cụm có độ tuổi trung bình từ 1 - 5 triệu năm và có khối lượng rất đa dạng, từ nhỏ hơn nhiều so với mặt trời đến những sao lớn gấp khoảng 7 lần mặt trời.

Hình ảnh tổng hợp mới đã được xử lý màu sắc và xoay góc nhằm làm nổi bật hình dạng giống một cây thông Noel. Những ánh sáng xanh lam và trắng tượng trưng cho các ngôi sao trẻ phát ra lượng lớn tia X, trong khi khí trong tinh vân hiện lên màu xanh lục, gợi liên tưởng đến những “lá kim” của cây.

Các ngôi sao ở tiền cảnh và hậu cảnh được thể hiện bằng màu trắng, tạo thêm chiều sâu cho bức ảnh. Các ngôi sao trẻ trong NGC 2264 rất năng động và thường xuyên xuất hiện những biến thiên độ sáng mạnh, đặc biệt ở vùng tia X.

Những biến đổi này diễn ra không đồng bộ và bắt nguồn từ nhiều quá trình vật lý khác nhau, như hoạt động từ trường mạnh, các vụ bùng phát năng lượng lớn, cũng như sự luân phiên xuất hiện của các điểm nóng và vùng tối trên bề mặt sao. Bên cạnh đó, sự thay đổi độ dày của lớp khí che khuất và lượng vật chất rơi vào sao từ các đĩa khí xung quanh cũng góp phần tạo nên những biến thiên quan sát được.

Quan sát hình ảnh về "cây thông Noel" lơ lửng trong vũ trụ này, bạn cảm thấy thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.