Noel không người yêu - người trưởng thành học cách ở một mình

Những lựa chọn rẽ khỏi đám đông

Nguyễn Thảo Linh (26 tuổi), nhân viên văn phòng, P.Xuân Hoà, TP.HCM (Q.3 cũ), đang ngồi một mình trong căn phòng trọ nhỏ. Trên bàn là ly cà phê đã nguội, cạnh đó là chiếc điện thoại đặt úp. "Mình không mở mạng xã hội dịp Noel tối nay", Linh nói và cho biết thêm: "Mình biết sẽ thấy rất nhiều hình ảnh hạnh phúc. Và mình không đủ bình thản để xem".

3 tháng trước Noel, Linh chia tay mối tình kéo dài gần 4 năm. Những mùa Giáng sinh trước, cô luôn ở ngoài phố, chụp ảnh dưới cây thông lớn, nhận quà và gửi lời chúc. "Năm nay thì khác. Chỉ cần nghĩ đến việc ra ngoài là mình đã thấy mệt", Linh nói. Với Linh, Noel không người yêu không chỉ là một buổi tối trống trải, mà là lúc ký ức cũ trở lại rõ ràng nhất.

Có những người trẻ chọn sự yên tĩnh của riêng mình ẢNH: HOÀNG GIANG

Cách phòng trọ của Linh không xa, Trần Quốc Huy (29 tuổi, làm nghề kỹ sư công nghệ ở P.Thủ Đức, TP.HCM (TP.Thủ Đức cũ) cho biết: "Mọi năm mình cũng hay đi chơi Noel, nhưng năm nay thì không có lý do gì để đi". Không vừa trải qua chia tay, cũng không có mối quan hệ dang dở, Huy đơn giản là một người đã quen với việc ở một mình. "Ngày thường thì ổn, nhưng đến Noel, cảm giác trống trải rõ hơn. Về nhà, mở cửa, bật đèn, im lặng. Không buồn dữ dội, chỉ là rất vắng", Huy chia sẻ.

Còn Lê Thu Hà (32 tuổi), đang làm việc cho một công ty truyền thông ở P.Sài Gòn, TP.HCM (Q.1 cũ), đang ngồi uống cà phê một mình trong 1 quán trên đường Nguyễn Thiện Thuật, P.Bàn Cờ (Q.3 cũ). Trong quán khách đến chủ yếu là các cặp đôi. "Có lúc mình thấy hơi tủi. Không phải vì không có người yêu, mà vì mình đang đứng giữa niềm vui của người khác", Hà chia sẻ. Hà chia tay người yêu đã hơn 1 năm. "Nếu chưa từng yêu, có lẽ Noel sẽ dễ thở hơn. Còn khi đã quen với việc có 1 người bên cạnh, những dịp lễ trở nên rất dài", cô nói.

Những câu hỏi: "Sao không dẫn ai đi chơi?", "Gia đình hỏi bao giờ ổn định?"... làm cho nhiều bạn trẻ cảm thấy mệt hơn

ẢNH: C.T.V

Trong khi đó, Phạm Minh Tuấn (32 tuổi, nhân viên kinh doanh của một công ty ở trên đường Hoàng Việt, P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM (Q.Tân Bình cũ), lại có một lý do khác để ở một mình. Tuấn vừa kết thúc một mối quan hệ ngắn ngủi cách đây vài tuần. "Không đủ lâu để gọi là sâu đậm, nhưng đủ để khiến mình không muốn bắt đầu lại ngay", Tuấn nói. Tuấn cho biết áp lực lớn nhất không đến từ bản thân, mà từ những câu hỏi xung quanh. "Bạn bè hỏi sao Noel không dẫn ai đi chơi, gia đình hỏi bao giờ ổn định. Những câu hỏi đó làm mình thấy mệt hơn cả việc ở một mình", Tuấn chia sẻ.

Khi Noel "phóng to" những khoảng trống

Theo chuyên gia tâm lý Trần Anh Minh (tốt nghiệp thạc sĩ Trường ĐH Đồng Tháp, hiện làm việc tự do), cho biết: "Noel, tết là thời điểm dễ kích hoạt cảm giác cô đơn ở người trẻ. Không phải vì người ta thật sự cần một mối quan hệ, mà vì họ bị đặt vào bối cảnh so sánh liên tục". Theo ông Khôi, mạng xã hội đã góp phần khuếch đại cảm giác này. "Khi hình ảnh phổ biến đều là cây thông, quà tặng, cặp đôi hạnh phúc, người ở một mình rất dễ nghĩ rằng mình đang "lệch nhịp" so với số đông".

Cho phép mình buồn là một phần của quá trình trưởng thành ẢNH: Shutterstock

Theo ông Khôi, nhiều người trẻ rơi vào trạng thái cô đơn sâu hơn vào những dịp như Noel vì họ chưa kịp xây dựng lại đời sống cảm xúc sau đổ vỡ.

Đồng quan điểm, ông Lê Hoàng Phúc (tốt nghiệp thạc sĩ tâm lý học Trường ĐH Hồng Đức, hiện làm cho một công ty liên quan về giáo dục ở TP.HCM), cho rằng Noel thường khiến người trẻ đối diện với những câu hỏi lớn hơn về cuộc sống. "Không chỉ là chuyện có người yêu hay không, mà là cảm giác mình đang ở đâu trong hành trình của chính mình", ông nói.

Với Linh, nỗi buồn đến từ ký ức. "Có lúc mình đã cầm điện thoại lên, gõ một tin nhắn chúc Noel cho người cũ, rồi lại xóa. Mình không biết nên gửi với tư cách gì", cô kể.

Còn Huy thì thấy buồn vì sự lặp lại. "Một năm nữa trôi qua và mình vẫn về nhà một mình. Không bi kịch, nhưng cũng không dễ chịu", Huy chia sẻ.

Với Hà lại buồn vì cảm giác đứng ngoài. "Mình thấy mọi người vui, còn mình thì không thuộc về không khí đó", cô nói với giọng buồn.

Theo các chuyên gia, không phải lúc nào người trưởng thành cũng cần tỏ ra mạnh mẽ. "Cho phép mình buồn là một phần của quá trình trưởng thành. Vấn đề không phải là tránh né cảm xúc, mà là không để cảm xúc đó định nghĩa toàn bộ con người mình", thạc sĩ Phúc nói. Ông Phúc cũng cho rằng việc ở một mình trong những dịp như Noel không nên bị xem là thất bại. "Đó có thể là giai đoạn nghỉ giữa hành trình. Một khoảng lặng cần thiết trước khi người ta bước tiếp", ông Phúc nói.

Còn với thạc sĩ Khôi: "Tôi không nghĩ Noel không người yêu là điều gì đó quá bi kịch, nhưng nó là một trải nghiệm buồn có thật và người trẻ cần được thừa nhận cảm xúc đó, thay vì ép mình phải… ổn".

Noel không người yêu, suy cho cùng, không phải là câu chuyện của sự yếu đuối. Đó là câu chuyện của những người trẻ đang đi chậm lại, đang học cách sống cùng khoảng trống của mình.



