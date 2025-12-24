Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhà thờ Đức Bà, Tân Định lên đèn: Điểm hẹn ban đêm của người Sài Gòn mùa Giáng sinh

Vũ Phượng - Bùi Quốc Hoàng
24/12/2025 16:44 GMT+7

Mùa Giáng sinh 2025, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn và nhà thờ Tân Định lên đèn sáng rực trở thành điểm hẹn ban đêm của người Sài Gòn. Mạng xã hội cũng ngập tràn clip về 2 nhà thờ ngay trung tâm TP.HCM này.

Mùa Giáng sinh 2025, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn và nhà thờ Tân Định trở thành điểm hẹn ban đêm sôi động của người dân thành phố. Đặc biệt vào tối cuối tuần, dòng người đổ về tham quan, chụp ảnh đông nghẹt, khiến giao thông quanh khu vực thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ.

Nhà thờ Đức Bà, Tân Định thành điểm hẹn ban đêm của người Sài Gòn - Ảnh 1.

Nhà thờ Tân Định rực rỡ khi lên đèn

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nằm trên trục đường Hai Bà Trưng vốn đã đông đúc, khu vực trước nhà thờ Tân Định những ngày qua càng thêm tấp nập. Người dân và du khách nước ngoài liên tục dừng lại trầm trồ, ghi lại khoảnh khắc công trình khoác lên mình ánh đèn rực rỡ giữa đêm Giáng sinh.

Để có góc chụp bao quát được cây Thánh giá bằng đồng cao 3 m trên đỉnh nhà thờ, nhiều người chọn đứng từ các hàng quán đối diện, kiên nhẫn chờ thời điểm thích hợp. Không ít người chạy xe máy ngang qua cũng tranh thủ dừng lại ít phút để lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt của mùa lễ hội.

Nhà thờ Đức Bà, Tân Định thành điểm hẹn ban đêm của người Sài Gòn - Ảnh 2.

Nhà thờ Tân Định là một trong những công trình tôn giáo được xây dựng rất sớm ở Sài Gòn trước đây. Nhà thờ được khởi công năm 1870 và khánh thành ngày 16.12.1876

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trước lượng người tập trung đông, lực lượng CSGT thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người tham gia giao thông không dừng, đỗ xe sai quy định, tránh gây ùn tắc kéo dài.

"Mình đi từ Tân Phú lên đây để trải nghiệm không khí các nhà thờ lên đèn. Ngoài Tân Định còn có nhà thờ Đức Bà và một số nhà thờ khác. Dù khá đông nhưng tụi mình vẫn chụp được nhiều hình ưng ý", chị Mỹ Duyên (ở phường Tây Thạnh) chia sẻ.

Nhà thờ Đức Bà, Tân Định thành điểm hẹn ban đêm của người Sài Gòn - Ảnh 3.

Nhà thờ Tân Định mang phong cách Gothic kết hợp Roman, pha chút Baroque ở những nét trang trí. Màu sơn hồng và những đường nét hoa văn trang trí màu trắng làm cho toàn bộ công trình nổi bật trên nền trời xanh, tạo một vẻ lộng lẫy và tươi mới

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nhà thờ Đức Bà, Tân Định thành điểm hẹn ban đêm của người Sài Gòn - Ảnh 4.

Du khách nước ngoài ghi lại những bức ảnh đẹp khi nhà thờ Tân Định sáng đèn

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nhà thờ Đức Bà, Tân Định thành điểm hẹn ban đêm của người Sài Gòn - Ảnh 5.

Bên trong sân nhà thờ Tân Định cũng trang hoàng ánh đèn

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tại nhà thờ Đức Bà, từ khoảng 18 giờ 30 mỗi tối, người dân đã có mặt đông kín để chọn vị trí đẹp, chờ khoảnh khắc nhà thờ lên đèn vào lúc 18 giờ 45. Công viên 30 Tháng 4, khu vực trước Diamond Plaza hay các quán cà phê xung quanh đều chật kín người cầm sẵn điện thoại, máy ảnh để ghi lại những thước phim ấn tượng làm kỷ niệm.

Trên mạng xã hội, hình ảnh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn rực sáng trong nền nhạc Giáng sinh nhanh chóng lan tỏa, "phủ sóng" nhiều nền tảng. Để phục vụ người dân đi chơi lễ, những ngày qua, nhà thờ duy trì chiếu sáng đến 2 giờ sáng hôm sau. Sau 21 giờ, lượng người vẫn tiếp tục tăng, nhiều thời điểm khu vực công viên và vỉa hè xung quanh đông kín.

Nhà thờ Đức Bà, Tân Định thành điểm hẹn ban đêm của người Sài Gòn - Ảnh 6.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn rực sáng về đêm, thu hút đông đảo người dân và du khách ghé tham quan, chụp ảnh

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nhà thờ Đức Bà, Tân Định thành điểm hẹn ban đêm của người Sài Gòn - Ảnh 7.

Khu vực công viên, vỉa hè quanh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đông kín người trong khung giờ cao điểm buổi tối

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

"Đèn sáng lâu hơn nên tụi mình không cần đi vội. Tan làm xong vẫn kịp ghé, vừa đi bộ vừa chụp hình thoải mái hơn", chị Minh Thư (ở phường Thạnh Mỹ Tây) nói.

Trước sức hút ngày càng lớn, lực lượng chức năng phải liên tục điều tiết giao thông, nhắc nhở người dân giữ trật tự, không tụ tập chắn lối đi, không leo trèo hay xâm phạm cảnh quan, bảo đảm an ninh và không gian xung quanh các công trình tôn giáo.

