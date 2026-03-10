Vợ chồng mua bật lửa hình khẩu súng, giả danh công an để lừa đảo

Ngày 10.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn TP.HCM, do Phan Anh Duy (35 tuổi) và Phạm Thị Như Quỳnh (32 tuổi, ở TP.HCM) thực hiện hành vi phạm tội, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 920/QĐ-VPCQCSĐT-Đ4 ngày 15.9.2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Vợ chồng Phan Anh Duy và Phạm Thị Như Quỳnh trong vụ án giả danh công an để lừa đảo ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra, do nợ nần, hai vợ chồng Duy và Quỳnh đã bàn bạc, nảy sinh ý định lừa đảo những người có mối quan hệ quen biết. Để thực hiện ý đồ, Duy lên mạng xã hội đặt mua quân hàm đại úy, bảng tên "Phan Anh Duy", trang phục Công an nhân dân và bật lửa hình khẩu súng.

Duy tự giới thiệu mình là lãnh đạo công tác tại Bộ Công an phía nam, có quan hệ rộng (?). Trong khi đó, Quỳnh giới thiệu là nhân viên ngân hàng để tạo vỏ bọc uy tín, dù thực tế Quỳnh đã bị cho thôi việc.

Với các thông tin gian dối này, hai vợ chồng hứa hẹn giúp đỡ các cá nhân giải quyết công việc để yêu cầu họ chuyển tiền. Sau khi nhận tiền thì chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Để kéo dài thời gian và tạo niềm tin nhằm yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền, có trường hợp hai vợ chồng này chỉ thực hiện một vài phần việc nhỏ liên quan.

Để đảm bảo quyền lợi cho các nạn nhân và thu hồi tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo: Những ai là bị hại của bị can Phan Anh Duy và Phạm Thị Như Quỳnh hoặc có liên quan đến vụ án nêu trên, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng để phối hợp làm rõ. Thông tin tiếp nhận địa chỉ 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM, gặp điều tra viên Bạch Hồng Phước (Đội 4, Phòng PC01), số điện thoại: 0903.838.591.

Cơ quan điều tra kêu gọi các nạn nhân sớm đến làm việc để được đảm bảo quyền lợi hợp pháp và phối hợp cơ quan chức năng giải quyết toàn diện vụ án.