Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vợ chồng mua bật lửa hình khẩu súng, giả danh công an để lừa đảo

Trần Kha
Trần Kha
10/03/2026 14:16 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo tìm các nạn nhân trong vụ vợ chồng giả danh công an lừa đảo, để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Ngày 10.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn TP.HCM, do Phan Anh Duy (35 tuổi) và Phạm Thị Như Quỳnh (32 tuổi, ở TP.HCM) thực hiện hành vi phạm tội, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 920/QĐ-VPCQCSĐT-Đ4 ngày 15.9.2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Vợ chồng mua bật lửa hình khẩu súng, giả danh công an để lừa đảo- Ảnh 1.

Vợ chồng Phan Anh Duy và Phạm Thị Như Quỳnh trong vụ án giả danh công an để lừa đảo

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra, do nợ nần, hai vợ chồng Duy và Quỳnh đã bàn bạc, nảy sinh ý định lừa đảo những người có mối quan hệ quen biết. Để thực hiện ý đồ, Duy lên mạng xã hội đặt mua quân hàm đại úy, bảng tên "Phan Anh Duy", trang phục Công an nhân dân và bật lửa hình khẩu súng.

Duy tự giới thiệu mình là lãnh đạo công tác tại Bộ Công an phía nam, có quan hệ rộng (?). Trong khi đó, Quỳnh giới thiệu là nhân viên ngân hàng để tạo vỏ bọc uy tín, dù thực tế Quỳnh đã bị cho thôi việc.

Với các thông tin gian dối này, hai vợ chồng hứa hẹn giúp đỡ các cá nhân giải quyết công việc để yêu cầu họ chuyển tiền. Sau khi nhận tiền thì chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Để kéo dài thời gian và tạo niềm tin nhằm yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền, có trường hợp hai vợ chồng này chỉ thực hiện một vài phần việc nhỏ liên quan.

Để đảm bảo quyền lợi cho các nạn nhân và thu hồi tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo: Những ai là bị hại của bị can Phan Anh Duy và Phạm Thị Như Quỳnh hoặc có liên quan đến vụ án nêu trên, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng để phối hợp làm rõ. Thông tin tiếp nhận địa chỉ 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM, gặp điều tra viên Bạch Hồng Phước (Đội 4, Phòng PC01), số điện thoại: 0903.838.591.

Cơ quan điều tra kêu gọi các nạn nhân sớm đến làm việc để được đảm bảo quyền lợi hợp pháp và phối hợp cơ quan chức năng giải quyết toàn diện vụ án.

Tin liên quan

Thanh niên đứng trước trụ sở công an, nhận là 'người trong ngành' để lừa đảo

Thanh niên đứng trước trụ sở công an, nhận là 'người trong ngành' để lừa đảo

Công an phường An Cựu (TP.Huế) vừa làm rõ nghi phạm có hành vi giả danh cán bộ công an để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 4 triệu đồng của một nữ nạn nhân. Hiện đơn vị này củng cố hồ sơ để xử lý nghi phạm theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

giả danh công an giả danh công an để lừa đảo vợ chồng lừa đảo bật lửa hình khẩu súng Công An TP.HCM lừa đảo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận