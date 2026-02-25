Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thanh niên đứng trước trụ sở công an, nhận là 'người trong ngành' để lừa đảo

Lê Hoài Nhân
25/02/2026 20:02 GMT+7

Công an phường An Cựu (TP.Huế) vừa làm rõ nghi phạm có hành vi giả danh cán bộ công an để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 4 triệu đồng của một nữ nạn nhân. Hiện đơn vị này củng cố hồ sơ để xử lý nghi phạm theo quy định.

Ngày 25.2, Công an phường An Cựu, TP.Huế cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Nghĩa (25 tuổi, ở phường Phú Bài, TP.Huế) vì hành vi giả danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 23.2, Công an phường An Cựu tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.V (21 tuổi, ở phường Phú Xuân, TP.Huế) về việc bị một kẻ xấu giả danh cán bộ công an, lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 4 triệu đồng.

Thanh niên đứng trước trụ sở công an, nhận là 'người trong ngành' để lừa đảo- Ảnh 1.

Nguyễn Văn Nghĩa tại thời điểm làm việc với cơ quan công an

ẢNH: BÌNH THIÊN

Theo nội dung trình báo, ngày 22.2, chị V. đánh rơi một điện thoại iPhone 14 Pro Max tại khu vực đường Nhật Lệ, phường Phú Xuân (TP.Huế). Sau đó, chị đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm.

Đến trưa 23.2, một người sử dụng số điện thoại lạ liên hệ cho chị, cho biết đã nhặt được điện thoại và hẹn chị V. đến trụ sở Công an phường An Cựu (18 Hoàng Quốc Việt) để nhận lại tài sản.

Tại đây, chị V. gặp một nam thanh niên đứng trước trụ sở công an tự giới thiệu tên Tuấn, sau đó dẫn chị V. ra ngoài và tự xưng là cán bộ Công an phường An Cựu, đồng thời đưa ra nhiều thông tin gian dối, đang giữ chiếc điện thoại nói trên.

Đối tượng yêu cầu chị V. chuyển 6,5 triệu đồng để "giải quyết dân sự" và nhận lại tài sản.

Do tin tưởng, nhưng không đủ số tiền mà đối tượng yêu cầu chị V. đã chuyển 4 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, nam thanh niên này rời đi và hứa sẽ sớm trao trả điện thoại. Nhận thấy bị lừa đảo, chị V. đã đến Công an phường An Cựu để trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Cựu đã khẩn trương xác minh, truy xét và xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là Nguyễn Văn Nghĩa. Sau khi làm việc với cơ quan công an, Nghĩa được xác định đã giả danh cán bộ Công an phường An Cựu, đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Hiện Công an phường An Cựu tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Nghĩa theo quy định.

