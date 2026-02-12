Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Huế: Khởi tố giám đốc khai thác cao lanh lậu, gây thiệt hại tiền tỉ

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
12/02/2026 11:19 GMT+7

Công an thành phố Huế vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can (gồm giám đốc và 2 cấp dưới thuộc Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Hucera) vì khai thác 11.209 m² cao lanh ngoài diện tích được cấp phép, trị giá ước tính khoảng 9 tỉ đồng.

Ngày 12.2, thông tin từ Công an thành phố Huế cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế thuộc đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 bị can về tội "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" liên quan vụ việc khai thác cao lanh lậu.

3 bị can bị khởi tố gồm: Trần Hải Sinh (66 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Hucera); Nguyễn Văn Phú (38 tuổi, Giám đốc điều hành mỏ cao lanh La Dứt, thuộc Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Hucera); và Phan Hùng Lĩnh (42 tuổi, nhân viên kỹ thuật mỏ cao lanh La Dứt).

Huế khởi tố Giám đốc vì khai thác cao lanh lậu gây thiệt hại tiền tỉ - Ảnh 1.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can

ẢNH: BÌNH THIÊN

Theo điều tra ban đầu, qua đấu tranh, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện mỏ cao lanh La Dứt (tại thôn Đụt Tiêng 1, xã A Lưới 1, thành phố Huế) có dấu hiệu khai thác vượt ra ngoài phạm vi được cấp phép với số lượng lớn.

Ngay sau đó, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế và đại tá Hồ Xuân Phương, Phó giám đốc Công an thành phố Huế, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đã chỉ đạo, xác lập chuyên án để đấu tranh, xử lý.

Quá trình kiểm tra, thu thập tài liệu, cơ quan điều tra xác định mỏ cao lanh La Dứt được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho Công ty cổ phần Khoáng sản gạch men Thừa Thiên - Huế (2A Nguyễn Trường Tộ, phường Thuận Hóa, thành phố Huế Huế), do ông C.V.M (50 tuổi, trú tại TP.HCM) là người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp này đã chuyển quyền khai thác cho Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Hucera do ông Trần Hải Sinh làm giám đốc.

Huế khởi tố Giám đốc vì khai thác cao lanh lậu gây thiệt hại tiền tỉ - Ảnh 2.

Bị can Trần Hải Sinh

ẢNH: BÌNH THIÊN

Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép, từ tháng 6.2019 - 8.2025, ông Trần Hải Sinh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép. Diện tích khai thác trái phép được xác định là 11.209 m², với tổng trị giá khoáng sản ước tính hơn 9 tỉ đồng. Số cao lanh khai thác trái phép được thuê phương tiện vận chuyển về nhà máy chế biến, sau đó bán cho các công ty, đơn vị có nhu cầu.

Tin liên quan

Đồng Nai: Đề nghị xử lý vụ khai thác khoáng sản trái phép tại xã Bom Bo

Đồng Nai: Đề nghị xử lý vụ khai thác khoáng sản trái phép tại xã Bom Bo

Đoàn kiểm tra Sở NN-MT tỉnh Đồng Nai đề nghị xử lý vụ khai thác khoáng sản trái phép tại xã Bom Bo. Trường hợp vượt thẩm quyền hoặc có dấu hiệu hình sự thì đề nghị chuyển cơ quan chuyên môn giải quyết.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở xã Bom Bo: 'Mỏ đá' nằm trong lâm phần

Khám phá thêm chủ đề

cao lanh Công an thành phố Huế khai thác khoáng sản Khai thác cao lanh lậu khởi tố
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận