Huế: Khởi tố giám đốc khai thác cao lanh lậu, gây thiệt hại tiền tỉ

Ngày 12.2, thông tin từ Công an thành phố Huế cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế thuộc đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 bị can về tội "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" liên quan vụ việc khai thác cao lanh lậu.



3 bị can bị khởi tố gồm: Trần Hải Sinh (66 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Hucera); Nguyễn Văn Phú (38 tuổi, Giám đốc điều hành mỏ cao lanh La Dứt, thuộc Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Hucera); và Phan Hùng Lĩnh (42 tuổi, nhân viên kỹ thuật mỏ cao lanh La Dứt).

Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can ẢNH: BÌNH THIÊN

Theo điều tra ban đầu, qua đấu tranh, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện mỏ cao lanh La Dứt (tại thôn Đụt Tiêng 1, xã A Lưới 1, thành phố Huế) có dấu hiệu khai thác vượt ra ngoài phạm vi được cấp phép với số lượng lớn.

Ngay sau đó, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế và đại tá Hồ Xuân Phương, Phó giám đốc Công an thành phố Huế, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đã chỉ đạo, xác lập chuyên án để đấu tranh, xử lý.

Quá trình kiểm tra, thu thập tài liệu, cơ quan điều tra xác định mỏ cao lanh La Dứt được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho Công ty cổ phần Khoáng sản gạch men Thừa Thiên - Huế (2A Nguyễn Trường Tộ, phường Thuận Hóa, thành phố Huế Huế), do ông C.V.M (50 tuổi, trú tại TP.HCM) là người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp này đã chuyển quyền khai thác cho Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Hucera do ông Trần Hải Sinh làm giám đốc.

Bị can Trần Hải Sinh ẢNH: BÌNH THIÊN

Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép, từ tháng 6.2019 - 8.2025, ông Trần Hải Sinh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép. Diện tích khai thác trái phép được xác định là 11.209 m², với tổng trị giá khoáng sản ước tính hơn 9 tỉ đồng. Số cao lanh khai thác trái phép được thuê phương tiện vận chuyển về nhà máy chế biến, sau đó bán cho các công ty, đơn vị có nhu cầu.