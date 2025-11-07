Đồng Nai: Đề nghị xử lý vụ khai thác khoáng sản trái phép tại xã Bom Bo

Ngày 6.11, Phòng Khoáng sản và thủy lợi, Sở Nông nghiệp - Môi trường (NN-MT) tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa có biên bản kiểm tra vị trí khai thác khoáng sản (đất, đá) trái phép trên địa bàn xã Bom Bo (thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ).

Theo đó, ngày 5.11, đoàn công tác của Sở NN-MT phối hợp UBND xã Bom Bo, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai và Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng đã kiểm tra khu vực có dấu hiệu khai thác khoáng sản (đất, đá) có diện tích khoảng 1 ha thuộc khoảnh 4, tiểu khu 172, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng quản lý.

Hiện trường khu vực đoàn kiểm tra ẢNH: C.T.V

Qua kiểm tra ghi nhận, tại hiện trường có dấu vết đào đất, đá còn mới, dù không có máy móc, trang thiết bị khai phá đất, đá được phát hiện tại hiện trường. Chiều sâu khai phá khoảng 3 - 5 m.

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng, đơn vị đã có nhiều văn bản báo cáo UBND huyện Bù Đăng cũ và UBND xã Bình Minh cũ (trước khi sáp nhập 2 xã Bình Minh và xã Bom Bo thành xã Bom Bo - PV) về tình trạng khai phá đất đá tại khu vực nêu trên, nhưng chưa được hướng dẫn xử lý dứt điểm.

Sau khi kiểm tra, đoàn kiểm tra đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng chủ động kiểm tra, rà soát các khu vực xảy ra hành vi khai thác đất, đá trái phép; kịp thời ngăn chặn và báo cáo cho UBND xã Bom Bo, Sở NN-MT xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

UBND xã Bom Bo rà soát, xem xét, xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền hoặc có dấu hiệu hình sự, đề nghị báo cáo Sở NN-MT và chuyển cơ quan chuyên môn giải quyết.

Nhiều dấu hiệu cho thấy hoạt động khai thác khoáng sản còn mới ẢNH: C.T.V

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai xem xét, hướng dẫn UBND và Công an xã Bom Bo rà soát sự việc khai thác đất, đá của tổ chức, cá nhân trên đất lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng quản lý, hướng dẫn địa phương xử lý vụ việc theo quy định hiện hành.

Trước đó, chiều 28.10, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng cũng đã có buổi làm việc với UBND xã Bom Bo và các đơn vị có liên quan để thống nhất nội dung xử lý khai thác khoáng sản nêu trên.

Đoàn kiểm tra thực địa ngày 5.11, đề nghị xử lý và có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái quy định ẢNH: C.T.V

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng cho rằng, việc khai thác khoáng sản tại địa điểm này đã hình thành từ nhiều năm trước. Ban cũng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có biên bản, báo cáo các ngành, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng cũng kiến nghị UBND xã chỉ đạo công an xã có biện pháp xử lý nhằm ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác đá trái quy định.

UBND xã Bom Bo cũng đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý đất rừng phòng hộ do đơn vị quản lý; phối hợp công an xã kiểm tra, rà soát nhằm kịp thời phát hiện các hoạt động khai thác đá trái phép (nếu có), tham mưu UBND xã xử lý theo quy định.