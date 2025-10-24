Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai kiểm tra vụ 'khai thác đá để trồng điều'

Trưa 23.10, ông Nguyễn Văn Quyết, Trưởng phòng Khoáng sản và Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai) dẫn đầu đoàn công tác, phối hợp UBND và Công an xã Phú Trung kiểm tra thực trạng khu đất mà Báo Thanh Niên phản ánh qua bài viết "Chủ đất khai thác đá để… trồng điều?".

Qua kiểm tra hiện trường, phát hiện hàng ngàn viên đá chẻ lớn nhỏ khác nhau ẢNH: HOÀNG GIÁP

Phát hiện hàng ngàn viên đá chẻ tại khu đất

Theo biên bản kiểm tra, khu đất thuộc quyền sử dụng của ông Vũ Văn Chiến, có diện tích khoảng 1,7 ha, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích trồng cây lâu năm. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn xác định trên thửa đất có khoảng 1.500 viên đá chẻ, kích thước không đồng đều.

Trong khi đó, hộ ông Chiến chưa thực hiện thủ tục theo quy định về địa chất và khoáng sản, cũng như chưa đăng ký thu hồi khoáng sản nhóm III, IV từ hoạt động cải tạo đất.

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, lực lượng công an, dân quân tự vệ đã được huy động bảo vệ hiện trường trong thời gian xác minh, xử lý ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sau khi được đoàn kiểm tra giải thích, ông Vũ Văn Chiến cho rằng do bản thân không hiểu biết, thấy vườn mình nhiều đá nên "cải tạo" để trồng lại cây điều cho năng suất cao hơn.

"Tôi sai là đã đào, lấy đá mà không xin phép; giờ được giải thích, tôi đã hiểu. Số đá đó chẻ ra để lót đường, xây hồ cá, còn mấy viên to thì anh em xin làm bàn ghế, tiểu cảnh cho trường học. Tôi sẽ không làm vậy nữa, chỉ trồng lại cây thôi", ông Chiến trình bày.

Khu đất rộng lớn được chủ đất "cải tạo" để trồng điều ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị UBND xã Phú Trung sớm có báo cáo tình hình thực hiện các quy định pháp luật về địa chất và khoáng sản, làm cơ sở để Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý. Đồng thời, xã cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất, tránh để xảy ra tình trạng tương tự.

Xử lý dứt điểm, không để kéo dài

Trước đó, ngày 19.6.2024, UBND xã Phú Trung đã xử phạt hành chính ông Vũ Văn Chiến về hành vi hủy hoại đất (san lấp, cải tạo làm thay đổi hiện trạng). Đến ngày 14.10.2025, UBND xã tiếp tục gửi văn bản đến công an xã và phòng kinh tế đề nghị xử lý tái phạm.

Ngày 21.10.2025, Công an xã Phú Trung đã lập biên bản làm việc với các bên liên quan, xác định hành vi vi phạm để làm cơ sở tham mưu, xử lý hành chính (nếu có).

Ông Nguyễn Sỹ Hà, Phó chủ tịch UBND xã Phú Trung cho biết quan điểm của địa phương là xử lý dứt điểm, không để kéo dài.

Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai trực tiếp vào hiện trường khu vực chủ đất đang "cải tạo" ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cũng theo ông Hà, xã Phú Trung có địa hình đồi núi dốc, làm cho đất bạc màu, ảnh hưởng năng suất của cây trồng. Địa phương đề nghị các ban ngành hỗ trợ cho các hộ gia đình cải tạo đất đúng theo quy định của pháp luật, để tăng độ phì nhiêu cho đất và năng suất cho cây trồng. Thời gian tới, địa phương chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, lực lượng công an tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tình hình sử dụng đất trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra đề nghị lãnh đạo UBND xã Phú Trung sớm có báo cáo vụ việc, để có hướng tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo, xử lý ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Trước khi thực hiện việc cải tạo đất để trồng cây lâu năm thì phải có sự hướng dẫn và cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Trong quá trình cải tạo thì phải thực hiện nghiêm, đúng các quy định của pháp luật. Nếu tự ý cải tạo thì sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật; đồng thời nghiêm cấm các hộ dân vận chuyển, khai thác đất, đá ra khỏi địa phương", ông Hà khuyến cáo.

Trước đó, ngày 21.10, Báo Thanh Niên đã phản ánh việc một chủ đất khai thác đá với lý do để trồng điều. Đáng chú ý, trước đó hơn 1 năm, người này cũng bị UBND xã Phú Trung xử phạt hành chính về hành vi "hủy hoại đất" tại khu đất. Dù chủ đất cho rằng mình chỉ "cải tạo" đất để trồng điều, nhưng người dân vẫn đặt nghi ngờ rằng đây có thể là hoạt động khai thác khoáng sản trá hình.



