Yêu cầu xử lý vụ 'khai thác đá để trồng điều' do Báo Thanh Niên phản ánh

Ngày 31.10, Sở Nông nghiệp – Môi trường (NN-MT) tỉnh Đồng Nai cho biết vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh kết quả kiểm tra đối với nội dung phản ánh của Báo Thanh Niên liên quan bài viết ˝Đồng Nai: Chủ đất khai thác đá để trồng điềuˮ. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Phú Trung xử lý các hành vi vi phạm về đất đai và khoáng sản đúng quy định pháp luật.

Theo báo cáo của Sở NN-MT, vị trí phản ánh của Báo Thanh Niên là khu đất của ông V.V.C đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn Phú An, xã Phú Trung (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cũ), tổng diện tích khoảng 1,7 ha, hiện trạng sử dụng đất là trồng cây lâu năm. Tại thời điểm kiểm tra, diện tích đang được người dân khai phá khoảng 1.500 viên đá chẻ (kích thước không đồng đều).

Khu vực chủ đất cho rằng đang "cải tạo" đất để trồng điều ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hộ dân V.V.C chưa thực hiện các thủ tục liên quan đến các quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản; lập hồ sơ xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản nhóm III, nhóm IV từ hoạt động cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp.

Trước đó, năm 2024, UBND xã Phú Trung đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với hộ ông V.V.C về hành vi hủy hoại đất (san lấp, cải tạo làm thay đổi hiện trạng).

Cũng theo báo cáo, UBND xã Phú Trung đã thành lập đoàn kiểm tra và có văn bản gửi công an xã, phòng kinh tế đề nghị xử lý đối với vụ việc của ông V.V.C.

Đoàn kiểm tra của Sở NN-MT tỉnh Đồng Nai cùng lực lượng công an kiểm tra thực tế khu đất 'khai thác đá để trồng điều' Báo Thanh Niên phản ánh - ảnh chụp ngày 23.10 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngày 21.10, Công an xã Phú Trung đã có biên bản làm việc với các bên có liên quan tổ chức hướng dẫn, xác định hành vi, vi phạm làm cơ sở xử phạt hành chính (nếu có).

Sở NN-MT tỉnh Đồng Nai kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Phú Trung căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về đất đai và khoáng sản đối với ông V.V.C theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo xử lý.

Bên cạnh đó, Sở NN-MT tỉnh Đồng Nai cho biết, ngày 29.9.2025, đơn vị cũng đã có văn bản số gửi các xã/phường hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản nhóm III, nhóm IV từ hoạt động cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp.

Hàng ngàn viên đá chẻ lớn, nhỏ được tập kết tại khu đất ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sở NN-MT đề nghị UBND xã Phú Trung nghiên cứu, hướng dẫn người dân có nhu cầu cải tạo đất nông nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành.

Liên quan đến kết quả xử lý vụ việc, ông Nguyễn Quý Hà, Phó chủ tịch UBND xã Phú Trung, cho biết hiện cơ quan công an vẫn đang củng cố hồ sơ vụ việc, để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 21.10, Báo Thanh Niên đã phản ánh việc một chủ đất khai thác đá với lý do để trồng điều. Đáng chú ý, trước đó hơn 1 năm, người này cũng bị UBND xã Phú Trung xử phạt hành chính về hành vi "hủy hoại đất" tại khu đất. Dù chủ đất cho rằng mình chỉ "cải tạo" đất để trồng điều, nhưng người dân vẫn đặt nghi ngờ rằng đây có thể là hoạt động khai thác khoáng sản trá hình.



